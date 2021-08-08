رغم التحذيرات.. غرق شاب عشرينى بشاطئ عجيبة في مرسى مطروح

لقي، شاب عشريني مصرعه إثر تعرضه لحادث غرق في شاطئ عجيبة المفتوح غرب مدينة مرسى مطروح، على الرغم من التحذيرات الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، بمنع نزول البحر في الشواطئ المفتوحة بسبب ارتفاع الأمواج، ونشاط الرياح، ووجود سحب في المياه للداخل، وعدم استقرار حالة البحر، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين من البحر في الأماكن المفتوحة على البحر الكبير لحين عودة واستقرار البحر مرة أخرى.

تفاصيل غرق شاب بشاطئ عجيبة في مرسى مطروح

ولفظ الشاب شعبان صابر حسن 28 سنة من القاهرة أنفاسه الأخيرة، في شاطئ عجيبة لسوء الأحوال الجوية في البحر، وجرى انتشال الجثة، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام، نتيجة الغرق ووصل جثة هامدة، وجرى التحفظ عليه داخل ثلاجة الموتى، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، والتى تولت التحقيق، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.

مدينة مرسى مطروح توزع أطواق إنقاذ على الشواطئ

ووزعت مدينة مرسى مطروح أطواق إنقاذ تستخدم في إنقاذ الغرقى في الشواطئ، وعلامات وأدوات لوضعها لتحديد الأماكن المسموح بالسباحة خلالها على الشواطئ وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين من المصطافين وأهالي مطروح.

رفع الأعلام السوداء على شواطئ مطروح المفتوحة لمنع النزول

وقال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح: «أبلغنا جميع العاملين على شواطئ مطروح على الكورنيش الجديد في مناطق القصر - الأبيض برفع الأعلام السوداء، ومنع نزول المواطنين إليها حتى تستقر الأمواج وتهدأ، منعا من تعرض أحد للغرق والحفاظ على أرواح رواد الشواطئ، مع نشر أدوات وتوزيعها على العاملين بالشواطئ لتحذير الناس من النزول حال عدم استقرار البحر».