غرق 4 من عائلة واحدة بترعة الشيخ زايد في مطروح

لقى 4 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم غرقا في ترعة الشيخ زايد بمركز ومدينة الحمام شرق محافظة مطروح، بأحد فروعها وانتقلت الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى انتشال الجثث الأربع من الترعة، وتبين أنهم مقيمون بقرية العميد التابعة لمركز الحمام، ونقلت الجثامين الأربعة إلى مستشفى الحمام المركزى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح، بالحادث.

واستقبلت مستشفى الحمام، مساء الثلاثاء، جثامين الغرقى الأربعة وهم: سيف محسن عبدالنبي 10 أعوام، وأحمد بخيت عبدالنبي 8 أعوام، وفرح بخيت عبدالنبي 11 عاما، وبخيت عبدالنبي السيد 28 عاما، وجرى التحفظ على الجثث في ثلاجة الموتى بمستشفى الحمام تحت إشراف مفتش الصحة والنيابة العامة، وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث للفحص، وجرى الكشف عن أسباب وملابسها وقوع الحادث.