حظك اليوم الاثنين 9-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من محبي علم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، وتنقسم الأبراج لـ4 مجموعات وهي «الأبراج النارية، الأبراج الترابية، الأبراج المائية، والأبراج الهوائية»، وتتحدد الصفات الخاصة بالشخصيات وفق كل برج على حدة، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 9-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.

حظك اليوم برج الحمل 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الإعلامية ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم برج الثور 9-8-2021 على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.

حظك اليوم برج الثور 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات مما يجعلك تستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 9-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تتصرف في حدود ميزانيتك وحاول أن تحدد نفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 9-8-2021 على الصعيد المهني

القمر وعطارد والشمس في برجك ويمنحك ذلك إصرارا وثقة وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم برج الأسد 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

اجتماع الشمس والقمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 9-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج العذراء 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 9-8-2021 على الصعيد المهني

قد تحقق اليوم إزدهارا في محيط عملك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية.

حظك اليوم برج الميزان 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 9-8-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تعمل بدقة وتدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت.

حظك اليوم برج العقرب 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

فريق من الكواكب في وضع معاكس وقد يثير ذلك روح التمرد والنقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 9-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.

حظك اليوم برج القوس 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اجتماع الشمس والقمر في منزل الحظ يمدك بمزاج جيد ويلتف من حولك الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 9-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والتبذير والمغامرة وعليك أن تنظم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الجدي 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالطمأنينة بسبب حوار إيجابي يجمعك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 9-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تبذل مجهودا في التعامل وأن تعتني بمشاعر الآخرين.

حظك اليوم برج الدلو 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 9-8-2021 على الصعيد المهني

القمر والمشتري يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ووقتك ولا تهمل صحتك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

تجنب الصدام، وعليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.