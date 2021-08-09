حظك اليوم برج الميزان الاثنين 9-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان 9-8-2021 على الصعيد المهني

قد تحقق اليوم ازدهارا في محيط عملك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية.

حظك اليوم برج الميزان 9-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.

نرمين ماهر

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.