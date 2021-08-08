التمويل العقاري: سعر كراسة شروط وحدات «سكن لكل المصريين» 125 جنيها

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن مبادرة «سكن لكل المصريين» بدأت منذ اليوم الأحد، عمليات حجز الوحدات، موضحة أن هذا الأسبوع بأكمله مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وأمامهم الفرصة حاليا لشراء كراسة الشروط الخاصة بتلك الوحدات والمتواجدة بجميع مكاتب البريد المميكنة برسوم قدرها 125 جنيها فقط.

وأضافت «مي»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن هذه المبادرة لها شقين، الأول: يخص الفئات محدودة الدخل، والشق الثاني: يخص الفئات متوسطة الدخل، موضحة أن فئة محدودي الدخل لا يجب أن يزيد دخل الأسرة بها عن 6 آلاف جنيه، و4500 جنيه للأعزب، حتى يستفيد من تلك المبادرة، أما فئة متوسطي الدخل فلا يجب أن يزيد دخله المادي عن 14 ألف جنيه للأسرة أو 10 آلاف جنيه للأعزب حتى يستطيع الاستفادة من تلك المبادرة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن المبادرة تشمل الكثير من الوحدات السكنية الخاصة بعدد من المدن الجديدة، سواء الجاهزة للتسليم أو التي ما زالت في مرحلة الإنشاء، ومن المقرر أن تصبح جاهزة للتسليم بعد 3 سنوات من الآن، مشيرة إلى أن المبادرة تتيح لكل عميل أن يختار طريقة التقسيط التي تناسبه من الطرق المحددة من قبل المبادرة.

وردا على أسئلة أحد المواطنين حول إمكانية استفادته من تلك المبادرة، رغم أنه تحصل على قرض من قبل، صرحت بأنه ليس هناك مشكلة في ذلك طالما لا يدفع نسبة أقل من 40% من دخله الشهري لهذا القرض.

وكشفت أن وحدات المبادرة تتواجد بالكثير من المحافظات والمدن ومن بينها (الغردقة، دمياط، الشرقية، المنوفية).