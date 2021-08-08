أزهري: دلال عبد العزيز كانت بنت بلد.. والجنازات مطلوب فيها الصمت

قال الداعية الإسلامي، الشيخ رمضان عبد المعز، إن القاصي والداني حضر جنازة الفنانة دلال عبد العزيز اليوم الأحد، لأن «المؤمنون إخوة»، لافتا إلى أنه التقى الفنانة من قبل في أرض الحرمين، وكانت جابرة للخواطر، مشيرا إلى أنه دخل منزلها أثناء كتب كتاب إيمي سمير غانم على الفنان حسن الرداد.

الوقوف على قبرها لطلب الرحمة

وأضاف «عبد المعز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc » اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه وقف اليوم على قبرها، وطلب لها الرحمة، موضحا أن دنيا وإيمي سمير غانم، ورامي رضوان، وحسن الرداد، هم إخوتنا جميعا، وندعو الله أن يرزقهم الصبر والسلوان.

دلال عبد العزيز كانت بنت بلد

وتابع الداعية الإسلامي: «دلال عبد العزيز كانت مضيافة وبنت بلد وسباقة بالخير، وإحنا رأينا كثيرا من الأمور لا ترضي الله ولا رسوله بالجنازات، وفي الجنازات لابد من الصمت، لأنها مكان صمت، بنفترض حسن النية من المراسلين والمصورين بس بنقولهم الميت له حرمة احترموا ده، والنبي قال إن العين لتدمع وإن القلب لتحزن، أهل الميت بيكونوا عاوزين يودعوا، اللي عاوز يودع أمه واللي عاوز يودع أبوه».

حزن يخيم على العائلة

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض، بعد شهور قليلة من وفاة زوجها الفنان سمير غانم، في أيام حزينة على الأسرة وبناتهم الفنانة إيمي سمير غانم والفنانة دنيا سمير غانم.