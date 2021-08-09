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الرئيس السيسي لـ فريال أشرف: تحيا مصر بكم

كتب:

شريف سليمان
12:18 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
السيسي

السيسي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبطلة فريال أشرف لاعبة منتخب مصر في الكاراتيه، بعدما حصدت الميدالية الذهبية الوحيدة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، التي انتهت منافساتها أمس الأحد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، حيث كان الإعلامي يوسف الحسيني يجري معها حوارًا بعد نجاحها الكبير.

ووجه رئيس الجمهورية حديثه إلى فريال أشرف قائلًا: «عايزة تقولي حاجة؟»، لترد قائلة: «ولا أي حاجة، هعوذ إيه أكتر من كده، مش هقول حاجة غير تحيا مصر برئيسها وشعبها».

ورد رئيس الجمهورية: «تحيا مصر بيكم»، وقالت فريال: «ربنا يخليك».

 

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