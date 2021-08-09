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السيسي يهدي رحلة حج لوالدي فريال أشرف بعد فوزها بـ«ذهبية طوكيو»

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محمود البدوي
12:20 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدة اللاعبة فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه بالبطولة الأولمبية «طوكيو2020»، رحلة حج مجانية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري».

وقال «السيسي»: «أنا بشكركم وبشكر جهدكم، واسمحي لي إني أقولك (بنتي فريال)، ألف مبروك يا جميلة، ألف مبروك، حاجة تفرح وحاجة تشرف مش على مستوى مصر، على مستوى منطقتنا العربية كلها، استقبال النجاح ده في اللعبة دي والنجاح ده كان حديث الناس كلها».

وتابع: «ألف مبروك، اسمحي لي أني استأذنك ماما تحج، إحنا اللي هنخليها تحج، وتكون حجة ليكي أنتي وبابا وماما، والحاجات اللي بابا مجبهلكيش إحنا نجبها».

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