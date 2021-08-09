مصرع 4 أشخاص و35 مصابا في حوادث متفرقة آخر 24 ساعة

لقى 4 مواطنين مصرعهم وأصيب 35 آخرون باصابات متفرقة، إثر وقوع 6 حوادث طرق في 3 محافظات على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحوادث، وجرى إجلاء جميع القتلى والمصابين إلى المستشفيات المختصة، وأخطرت مديريات الأمن المختصة، وانتقلت الشرطة لفحص الحوادث والمشف عن ملابسات وأسباب وقوعها.

مصرع مواطن وإصابة 10 على طريق مطروح الساحلى

وشهدت محافظة مطروح مصرع مواطن، وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 35 بطريق مرسى مطروح - الإسكندرية الساحلي الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مصرع شخص وإصابة 3 في حادثين بمطروح والساحل الشمالي

كما لقي مواطن مصرعه، وأصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة، في حادثي الأول تصادم سيارتين في الساحل الشمالي، والثانى انقلاب سيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين ونقلت المصابين والجثة إلى مستشفى مطروح العام، ومستشفى العلمين النموذجى.

مصرع شخصين وإصابة 5 بانقلاب سيارة بالساحل الشمالي

وشهد طريق سيدي عبدالرحمن الجديد، في الساحل الشمالي، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 5 آخرين، بينهم 3 أطفال، بإصابات متفرقة، وانتقلت سيارات الإسعاف لإجلاء المصابين من موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

إصابة 8 مواطنين في حادث تصادم بالدقهلية

وفى محافظة الدقهلية أصيب 8 أشخاص، خلال قدومهم من أحد الأفراح بقرية «بساط النصارى» في حادث تصادم بين ميني باص وسيارة ملاكي على «رافد المنصورة - جمصة»، أمام قرية الروضة، وفر سائق الميني باص هاربا بعد الحادث، وتبين أن سبب الحادث خروج الميني باص من أحد الطرق الفرعية فجأة أمام السيارة الملاكي وحال محاولة قائد السيارة الثانية مفاداتها قام بالاصطدام بجانبها، مما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى واصطدام السيارة الثانية ببلدور الطريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 9 من عائلة واحدة في حادث تصادم أتوبيس بالبحيرة

وشهدت محافظة البحيرة إصابة 9 مواطنين من عائلة واحدة، بجروح وكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث اصطدام أتوبيس سياحي بحاجز خرساني على جانب طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، اتجاه القاهرة أعلى كوبري مركز إيتاي البارود بالبحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى للعلاج.