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السيسي يوجه بإطلاق اسم «فريال أشرف» على أحد المحاور والكباري

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محمود البدوي
12:36 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه بإطلاق أسماء المصريين الأبطال الذين خاضوا منافسات «طوكيو2020» على المحاور والكباري والمشروعات التي تفتتحها الدولة المصرية كل فترة، وعلى رأسهم فريال أشرف التي حققت الميدالية الذهبية في أولمبياد «طوكيو 2020» في لعبة الكاراتيه.

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة التلفزيون المصري،: «وضع أسمائهم على المحاور دي شرف عظيم لينا، الكاراتيه من أحب الألعاب لي شخصيا، لعبتها من سنة 1970».

وتابع: «لما ترجعي بالسلامة يبقى فيه اهتمام اكتر من ده من جانبنا، يا فريال انتي شرفتنيا ورفعتي راسنا كلنا، أنا بشكرك وترجعي بألف سلامة أنتي وزملائك».

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