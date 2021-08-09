السيسي لـ فريال أشرف: الكاراتيه من أحب الألعاب لي.. لعبتها من 1970

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه وجه بإطلاق أسماء المصريين الأبطال الذين خاضوا منافسات « أولمبياد طوكيو2020» على المحاور والكباري والمشروعات التي تفتتحها الدولة المصرية كل فترة، وعلى رأسهم فريال أشرف التي حققت الميدالية الذهبية في أولمبياد «طوكيو 2020» في لعبة الكاراتية.

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»:«وضع أسمائهم على المحاور دي شرف عظيم لينا، الكاراتيه من أحب الألعاب لي شخصيا، لعبتها من سنة 1970».

وتابع: « لما ترجعي بالسلامة يبقى فيه اهتمام أكتر من ده من جانبنا، يا فريال أنت شرفتنيا ورفعتي رأسنا كلنا، أنا بشكرك وترجعي بألف سلامة أنت وزملاؤك».