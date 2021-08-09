السيسي مشيدا بأسرة فريال أشرف: «ناس عاديين زينا.. مش من كوكب تاني»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر مازالت في بداية طريق إعداد أبطال رياضيين في الرياضات الجماعية والفردية، مهنئًا فريال أشرف بعدما حصدت الميدالية الذهبية الوحيدة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، التي انتهت منافساتها أمس الأحد.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، حيث كان الإعلامي يوسف الحسيني يجري لقاء مع اللاعبة ووالدها ووالدتها: «شايف والدها ووالدتها كانوا عايشين معاها اللعبة وهي عندها 10 سنين، وهي أسرة مصرية بكل معنى الكلمة، فالبطل عبارة عن منظومة على بعضها.. مجتمع وإعلام».

ووجه رئيس الجمهورية حديثه إلى يوسف الحسيني، قائلا: «أنا سعيد إنك تجيب فريال والأسرة والناس تسمع وتشوف، وهم ناس عاديين زينا، مش من كوكب تاني ولا حاجة.. شوفتوهم وهم بيشجعوا في البيت، زي أي بيت مصري.. بيت زينا، وقدروا باحتضانهم ورعايتهم ليها، ودعوات مامتها اللي كانت حاطة ايديها على قلبها على طول أثناء الماتش.. ربنا بيجبر الخواطر ويكلل الجهد اللي عملوه بالنجاح العظيم».