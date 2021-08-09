يوسف الحسيني: الرئيس السيسي لاعب كاراتيه قديم

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، مداخلة هاتفية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حلقة الأحد، من برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى، أثناء استضافته فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية الوحيدة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو.

ووجه مقدم البرنامج، حديثه إلى رئيس الجمهورية قائلا: «حصلنا على شرف المكالمة وسماع صوت فخامتك في البرنامج وحصلنا على سبق أنك لاعب كاراتيه قديم»، ليرد رئيس الجمهورية قائلا: «صحيح».

وواصل يوسف الحسيني: «هل نحن في احتياج إلى مشروع كبير لصناعة أبطال في الرياضة، وعاوزين تشرفنا بأن ترعى بطل في مصر».

ورد الرئيس السيسي قائلًا: «ما تطلبه كلام مهم ورائع ونحن حريصون عليه، بذلنا جهدا في الفترة الماضية لكنه لم يكن كافيا، فقد كنا نعد منشآت رياضية أولمبية، سنفتح المدينة الأولمبية الجديدة وفيها كل ملاعب لكل الألعاب على أعلى مستوى، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك مدينة أخرى في برج العرب».