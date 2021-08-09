ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 203.4 مليون حالة

بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، 203441157 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4307387حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء من «كورونا» إلى 182740086حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 20165672 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 13893 إصابة جديدة بالفيروس و399 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20165672 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 563151 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 7573 إصابة جديدة بالفيروس، و172 حالة وفاة، لتصل حصية الإصابات إلى 2971817 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 244420 حالة.

وفي إبران، سجلت وزارة الصحة الإيرانية 36619 حالة و542 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأعلن الأمين العام لدار التمريض في إيران، محمد شريفي مقدم، عن انهيار وزارة الصحة، ونظام الرعاية الصحية الذي ترك لوحده في مواجهة «كورونا»، مشيرا إلى أن حالات الدخول للمستشفيات بلغت 3 أضعاف الطاقة الاستيعابية، بواقع أقل من 1.5 ممرضة لكل ألف مواطن، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وبلغ عدد المدن المصنفة، حسب درجة الخطورة الوبائية، حمراء قرابة 350 مدينة إيرانية، والبرتقالية بلغ نحو 90 مدينة، وسط الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات والوفيات.

وشهدت المستشفيات والمراكز الصحية في إيران، اكتظاظا غير مسبوق، وسط امتلاء الأسرة ونقص وحدات العناية المركزة، والأكسجين، وإرهاق الكوادر الطبية ونقصها، والتي ما عادت تكفي لتغطية عدد الحالات الهائل والتعامل معها، بحسب المصادر الصحية الحكومية.

ارتفاع إجمالي وفيات فرنسا إلى 112250 حالة

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية، 20450 إصابة جديدة بالفيروس، و30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6305158 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 112250 حالة.

وواصل عدد مرضى كورونا في المستشفيات الفرنسية، ارتفاعه مع إحصاء 8685 حالة ، أمس الأحد،، في ارتفاع بلغت نسبته 25 % في 3 أسابيع، فيما تلقى 44739322 شخصا جرعة واحدة على الأقل، أي 66.4% من عدد السكان، فيما بات 37231075 شخصا ملقحين بالكامل أي 55.2% من عدد السكان.

وفي الولايات المتحدة، قالت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، إن البلاد أعطت 351400930 جرعة من لقاحات كورونا في البلاد حتى صباح أمس الأحد، مشيرة إلى توزيع 407561705 جرعة.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي «مودرنا» و«فايزر» من جرعتين ولقاح «جونسون أند جونسون» من جرعة واحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«مراكز أمريكية»: 194866738 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا

وأوضحت « المراكز الأمريكية»، إن 194866738 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 166477481 شخصا بشكل كامل حتى أمس الأحد.

وقالت راندي وينجارتن، رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين، ثاني أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة، أمس الأحد، إنه ينبغي إلزام المعلمين الأمريكيين بالتطعيم ضد الفيروس، لحماية التلاميذ دون السن اللازمة للحصول على لقاح، وذلك في تغير لموقف النقابة مع إصابة المزيد من الأطفال بالمرض.

وأوضحت وينجارتن، لشبكة «إن.بي.سي نيوز» الإخبارية الأمريكية: «لقد تغيرت الظروف إنه لأمر ثقيل علي حقا ألا يتسنى للأطفال دون 12 عاما الحصول على لقاح»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويتزايد عدد الأطفال الذين يدخلون المستشفيات بسبب «كورونا» في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وعزا خبراء الصحة هذا الاتجاه إلى أن تعرض الأطفال للإصابة بالسلالة «دلتا» الهندية أكبر من تعرضهم للسلالة «ألفا» الأصلية.

الصين: جولة اختبار شاملة جديدة في مدينة «ووهان» وسط البلاد

وفي الصين، أعلنت السلطات، عن إجرائها جولة اختبار شاملة جديدة في مدينة «ووهان» وسط البلاد، بعد تسجيلها هناك إصابات جديدة بالفيروس مؤخرا، وأكدت سلطات مقاطعة هوبي وسط الصين أنها ضمن هذا الاختبار الذي انطلق في 4 أغسطس الجاري من أجل منع تجدد تفشي الفيروس، جمعت أكثر من 11.23 مليون عينة لاختبار الحمض النووي في المدينة.

وأشار نائب مدير مركز مقاطعة هوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، «لي يانج»، أثناء مؤتمر صحفي، أن نتائج اختبار 10.8 مليون عينة باتت متوافرة.

وفي بريطانيا، قالت وسائل إعلام، أمس الأحد، إن الجيش البريطاني يستعد لمساعدة السلطات المدنية في احتواء اضطرابات في الإمدادات الأساسية ناجمة عن نقص حاد في سائقي الشاحنات على إثر «كورونا» وخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وأشارت وسائل إعلام بريطانية مختلفة، منها صحيفتا «ذا صن» و«ميل»، إلى أن نحو 2000 من السائقين العسكريين تلقوا تنبيها بوضعهم في حالة التأهب لمدة 5 أيام تمهيدا لإرسالهم للمساعدة في توزيع الأغذية والإمدادات الأساسية الأخرى منها الأدوية.

وأضافت «ميل»، أن الحكومة من المتوقع أن توجه قريبا طلبا رسميا إلى الجيش لمساعدتها في احتواء الاضطرابات المتفاقمة.

عربيا، تسعى الجزائر إلى تلقيح 60% من سكان الولايات الكبرى الأكثر تضررا من الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الرئيس الجزائري يأمر بتسريع وتيرة التطعيم لبلوغ المناعة الجماعية

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، بعد انعقاد مجلس الوزراء، أمس الأحد، إن الرئيس عبدالمجيد تبون أمر بتسريع وتيرة التطعيم لبلوغ المناعة الجماعية، خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة، لبلوغ على الأقل نسبة 60% من عدد الأشخاص الملقحين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وهذه الولايات هي: «الجزائر العاصمة ووهران وسطيف وقسنطينة»، وهي من أكثر الولايات تضررا بالفيروس، ويناهز مجموع سكانها 5.5 ملايين نسمة من أصل 44 مليون جزائري.

وبلغ عدد المطعمين في الجزائر أكثر من 4 ملايين شخص، من بينهم أقل من مليون فقط تلقوا جرعتين، رغم أن الوتيرة تسارعت خلال الأسبوعين الأخيرين ببلوغ تطعيم 200 ألف شخص يوميا.

وأمر تبون، برفع إنتاج الأكسجين من 360 ألف لتر حاليا إلى 470 ألف لتر، بالإضافة إلى استيراد 100 ألف لتر عبر البواخر كل يومين.