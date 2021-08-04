مصر للطيران: 4 رحلات أسبوعية بين موسكو والغردقة بدءا من الاثنين المقبل

أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستبدأ من يوم الاثنين المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري، في تسيير 4 رحلات بين موسكو والغردقة، أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 6 سنوات.

وأوضحت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية «محطة الغردقة»، في خطابها إلى مدير عمليات مطار الغردقة الدولي، أن الشركة ستقوم بتسيير 4 رحلات أسبوعية قابلة للزيادة بخط سير (موسكو - الغردقة - موسكو) أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة، بداية من يوم الاثنين المقبل، برقم رحلات Ms728 وصول، ورقم Ms723 سفر، على أن تصل تلك الرحلات في التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، وتغادر في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

فنادق الغردقة جاهزة لاستقبال السياح الروس

وفي سياق متصل، قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن فنادق الغردقة جاهزة لاستقبال السياح الروس المقرر وصولوهم بداية من يوم الاثنين المقبل، لافتا إلى أن كل المنشآت الفندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف لـ«الوطن»، أن العاملين بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، حصلوا على الجرعة الأولى من المصل المضاد لفيروس كورونا، ويستعدون حاليا للحصول على الجرعة الثانية.

1500 سائح روسي يزورون الغردقة وشرم الشيخ أسبوعيا

ومن جهته قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إن روسيا ستبدأ من يوم 9 أغسطس الحالي، في تسيير عدد من الرحلات الأسبوعية إلى المدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، سيكون على متنها ما يقرب من 1500 سائح روسي خلال الأسبوع الواحد، وسترتفع تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.