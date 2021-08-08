«مصر للطيران» تُسيِّر رحلات مباشرة بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة

أعلنت شركة مصر للطيران البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 9 أغسطس 2021، على أن تصل أولى رحلات مصر للطيران من موسكو إلى مطار الغردقة غدا الاثنين في تمام الساعة التاسعة صباحا.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، وبالإشارة لعودة السياحة الروسية الى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف ما يقرب من 6 سنوات، وأيضا في ضوء الدور المهم للناقل الوطني لجمهورية مصر العربية لتحقيق استراتيجية الوزارة في التنمية والنهوض بقطاع الطيران.

ومن المخطط أن تُسيِّر «مصر للطيران» هذه الرحلات بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد، كما أن الطائرة مزوَّدة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث على متن الطائرة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة «مصر للطيران» تسيِّر رحلة يومية منتظمة بين القاهرة وموسكو.