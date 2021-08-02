الإثنين المقبل.. بدء تيسير الرحلات السياحية من موسكو لشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ وكافة مدن المحافظة، مستعدة لاستقبال السياحة الروسية، لافتًا إلى أنه يجري متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة المنتجعات السياحية، ومطار شرم الشيخ الدولي، من قبل اللجان المشكلة من وزارة الصحة ووزارة السياحة والآثار، وذلك بالتنسيق مع المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تستأنف السياحة الروسية رحلاتها من موسكو إلى شرم السيخ، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، بواقع 5 رحلات أسبوعيًا، بعد انقطاع دام لنحو 6 سنوات، ومن المتوقع أن تزداد هذه الرحلات تزامنًا مع انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، واستقرار الوضع الوبائي في كافة المحافظات المصرية، وليس بجنوب سيناء فقط.

وأشار المحافظ إلى أن جميع المنتجعات والفنادق السياحية، جرى تطويرها على أعلى مستوى، وحرصت على تدريب جميع العاملين بها على طرق تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكيفية التعامل مع السائحين في ظل الوضع الوبائي، موضحا أن عودة السياحة الروسية تعد دليلا على أن مصر وجهة للسياحة الروسية، لما تمتلكه من مقومات سياحية جذابة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة، قررت رفع الطاقة الاستيعابية بالمنتجعات السياحية من 50% إلى 70%، وذلك لصالح القطاع السياحي، تزامنًا مع انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا، نظرًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وشددت على استمرار تطبيق إجراءات الوقاية في كافة المنشآت السياحية، حفاظا على السياح والعاملين بالقطاع.