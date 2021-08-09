حقيقه توزيع لقاح «جونسون» في الغربية

قال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريح صحفي، اليوم، إن الوزارة لم تحدد موعد تلقي لقاح «جونسون الجديد»، ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن استمرار خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة أقسام العزل بمستشفيات الحميات والصدر والعامة بمراكز المحافظة .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه كلف مدير عام مراقبة الأغذية لشن حملات رقابية على المطاعم والمحلات، كما وجه إلى تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية، بناءا على توجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتنفيذا لتوجيهات هيئة الرقابه الإدارية.

حملات ضبط الأغذية الفاسدة بالمحلات والمطاعم وردع المخالفين

في المقابل أسفرت الحملات اليومية التي قادها الدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائي، عن إعدام 660 كيلو سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى و203 لترات عصائر ومشروبات غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و4 أطنان أغذية بها تغير في الخواص الطبيعية .

وأوضح وكيل الوزارة أن اجمالي المنشأت الغذائية التي تم المرور عليها ميدانيا عددها 948 منشأة غذائية وتبين وجود 535 منشأة غير مستوفية للاشتراطات، وتم سحب 2000 عينة أغذية متنوعة، وإجمالي المحاضر التى تم تحريرها خلال عام 1172محضرا والتي تستوجب غلق ادارى 226 منشأة، وإيقاف تشغيل عدد 170 منشأة.