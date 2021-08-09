التفاصيل الكاملة حول حريق مركب عمر الخيام بالزمالك: التحقيقات مستمرة

كواليس كثيرة تضمنتها التفاصيل الكاملة حول حريق مركب عمر الخيام بالزمالك؛ الذي اندلع ظهر يوم أمس الأحد، بعدما تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة والأجهزة الأمنية بها، بلاغًا يفيد بنشوب الحريق.

التفاصيل الكاملة حول حريق مركب عمر الخيام بالزمالك

وتلقت الأجهزة المختصة بمحافظة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق مركب عمر الخيام بالزمالك، وتحركت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق في شارع النهر التابع للمنطقة بحي غرب القاهرة، وبدأت في عمليات الإطفاء من أجل السيطرة عليه، ومنع انتشاره في الأماكن المحيطة به.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، بعد وقت قليل من وصولها من إحكام سيطرتها على الحريق بشكل كامل، ومن خلال عمليات التدفئة منعت اندلاعه مرة أخرى، وكذلك انتشاره في الأماكن المحيطة به، دون وقوع أي إصابات بشرية.

محافظ القاهرة في موقع حريق مركب عمر الخيام بالزمالك

وانتقل أيضًا اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رفقة اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إلى مكان الحريق، واتخذ عدة قرارات، من بينها تشكيل لجنة من شأنها معرفة السبب الحقيقي الذي أدى إلى اندلاع الحريق، على أن تشكل اللجنة برئاسة حي غرب القاهرة، ويكون من بين أعضائها ممثلين عن الحماية المدنية والموارد المائية، وكذلك شرطة المسطحات المائية والأمن الصناعي.

وأسند محافظ القاهرة لهذه اللجنة دورها في التقصي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، وكذلك مدى التزام المركب السياحي عمر الخيام وتوفيرها لاشتراطات وسائل الحماية المدنية الواجب توافرها من عدمه، وبدأت في تنفيذ المهام الموكلة إليها بعد تشكيلها.