دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن دعاء السنة الهجرية الجديدة 1443

حسمت دار الإفتاء الجدل بشأن دعاء السنة الهجرية الجديدة 1443، حيث قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنّ دعاء السنة الهجرية الجديدة جائز ولا شيء فيه، موضحا أنّ تخصيصُ يوم معيَّن في السَّنَة بدعاءٍ معينٍ من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتهم أو عبادةٍ معينةٍ أمرٌ جائزٌ شرعًا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنّه سنّةٌ نبوية.

الإفتاء تجيب عن حكم دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

ونشرت دار الإفتاء، سؤالا عن دعاء السنة الهجرية الجديدة 1443، جاء فيه: «هناك دعاء منتشر بين الناس في أول العام ودعاء آخر في آخره؛ يسأل المسلم فيه ربه إعانته على العام الجديد، ومغفرتَه للعام الماضي، فما حكم هذين الدعاءين؛ حيث انتشرت بعض الفتاوى التي ينتسب أصحابها للمذهب الحنبلي وتدَّعي أنّ الدعاء بهذين الدعاءين بدعة منكرة، وتحديد آخر العام أو وقت معيّن من السنة بالاستغفار أو الدعاء أو العبادة لا أصل له في الشرع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)، ويدَّعون أنّ الكتب التي ورد فيها هذان الدعاءان -مثل حاشية الشيخ كنون على البناني- ليست معتمدة ولا تهتم بتصحيح الحديث، وأنّ الصواب الابتعاد عنه؛ لأن كل بدعة ضلالة. فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل الدعاء بهذين الدعاءين حرام شرعًا؟».

وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على دعاء السنة الهجرية 1443، على لسان المفتي، أنّ الدعاءين المشار إليهما في السؤال من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن مشايخ السادة الحنابلة منذ نحو ألف سنة.

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1443

وأكد أنّ دعاء السنة الهجرية الجديدة 1443، أن يقول المسلم: «اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام».

دعاء نهاية السنة الهجرية

وفي دعاء آخر السنة الهجرية، يقول المسلم: «اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم».