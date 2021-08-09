فيلم «الإنس والنمس» يتصدر إيرادات الأحد بـ2.3 مليون جنيه

استطاع الفنان محمد هنيدي أن يعيد للسينما نشاطها وبريقها من جديد، من خلال فيلمه الأخير «الانس والنمس»، حيث تصدر شباك التذاكر، أمس الأحد، بتحقيقه ما يقرب من 2 مليون و293 ألف جنيه، متفوقاً على باقي الأعمال المعروضة.

أبطال فيلم «الإنس والنمس» لمحمد هنيدي

ويجمع فيلم «الإنس والنمس» لأول مرة، النجمين محمد هنيدي ومنة شلبي، بجانب مشاركة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وصابرين، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وسليمان عيد، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وعارفة عبدالرسول، وقصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير.

عرض فيلم «الإنس والنمس» في أكثر من 27 دور عرض

ويُعرض الفيلم في أكثر من 27 دور عرض ومجمعات سينمائية بالقاهرة، وشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، خاصة أن «هنيدي» غاب فترة كبيرة عن السينما، لذا كان الجميع متحمسًا لمشاهدة الفيلم، إضافة إلى أنه مناسب لجميع الأعمار وليس للكبار فقط، لأنه يدور في قالب اجتماعي كوميدي.

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق؛ إذ يجسد محمد هنيدي، شخصية «تحسين» المسؤول عن بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، ويعيش مع والدته «عارفة عبدالرسول»، وشقيقته «دنيا ماهر»، وزوجها «محمود حافظ».

ويلتقي «تحسين» بفتاة جميلة تدعى «نيرمين» تؤدي دورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين، ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء أسرة العروس للعالم السفلي، ويتورط الأول في مشكلات كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.

محمد هنيدي يتحدث عن فيلم «الإنس والنمس»

وأعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بردود فعل الجمهور، بشأن فيلم الإنس والنمس، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. بنقدم لكم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة زي الأفلام الأجنبية بمستوى متطور وجديد، وبقصة ممتعة مناسبة لكل الأسرة وللعيلة كلها.. إن شاء الله تشوفوه وتنبسطوا انتوا وصحابكم وأسرتكم».