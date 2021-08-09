يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، عبر مؤشر البحث جوجل، عن طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها واعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي من المقرر أن يتمّ إعلانها خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري طبقاً لتصريحات وزير التعليم، والذي أكّد أنَّه تمّ الانتهاء من تصحيح عدد من المواد، وأنَّ النتائج مطمئنة ومبشرة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنَّ أعمال التصحيح مستمرة بالمدينة التعليمية وتمّ الانتهاء من تصحيح مواد الشعبة الإدبية بالكامل، وجار الانتهاء من تصحيح باقي المواد الخاصة بالشعبة العلمية، مشيراً إلى أنَّ مؤشرة نتيجة الثانوية العامة 2021، مبشرة ومطمئنة، ومفاجئة لكل أولياء الأمور المتخوفين هذا العام، من تطبيق نظام الأسئلة الجديد الذي يعتمد علي الفهم ومخرجات التعلم.

طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها.. في 5 نقاط

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة الثانوية العامة هذا العام بطريقة مختلفة عن الأعوام الماضية، بحيث أن النتيجة ستوضح مستوي الطالب في كل مادة مقارنة بزملاءه، إضافة أنَّه لأول مرة سيتمّ ترتيب المتميزين في كل مادة على حدة، على هيئة أوائل للمادة الواحدة، كنوع من التكريم لهؤلاء الطلاب على تفوقهم في المادة.

وتوفر «الوطن» خدمة الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2021، لمساعدة الطلاب الحصول علي نتائجهم بسهولة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال السطور التالية تعرف علي طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها كالتالي:-

- أولًا سجل الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

- ادخل رقم الجلوس الخاص بك.

- ادخل الاسم رباعي والمحافظة.

- ادخل الشعبة (علمية - أدبية).

-اضغط على زر إظهار النتيجة.