سفير مصر بموسكو: 29 شركة روسية طلبت تسيير رحلات إلى مصر (فيديو)

قال السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، إن مدينتي شرم الشيخ والغردقة ستستقبلان 3 رحلات، منها رحلتان للطيران الروسي، تقل كل منهما 570 راكبًا، على أن يتم التسجيل بعد ذلك بشكل منتظم لـ5 رحلات لكل شركة إلى المقصدين السياحيين بواقع 20 رحلة أسبوعيا.

وأضاف «نصر» خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «ننسق مع الجانب الروسي لتجهيز الموجة الثانية من زيادة عدد الرحلات، وهناك حالة تطلع شديدة للمواطن الروسي لزيارة مصر التي تعتبر مقصدا تقليديا ومتميزا، وهو ما انعكس في عدد طلبات شركات الطيران المصرية والروسية».

وتابع سفير مصر لدى روسيا، أن نحو 6 شركات مصرية و29 شركة روسية طلبت تسيير رحلات، بخلاف ما جرى إقراره، موضحًا أن عودة السياحة الروسية سيكون انعكاسها كبيرا على الاقتصاد المصري كون السياحة أكثر الصناعات التي تتداخل مع كل قطاعات الإنتاج في مصر.

وأردف السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، أن عودة السياحة الروسية إلى مصر ستحفز كل الصناعات المرتبطة بها، وتخلق فرص عمل جديدة، وتعمل على استعادة لتنشيط أداء قطاع السياحة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعل عدد الرحلات الجوية محكومًا بالإجراءات الاحترازية ومدى انتشار الفيروس.

وأوضح إيهاب نصر: «وفد سياحي صحي روسي زار شرم الشيخ والغردقة وتفقد إجراءات الحجر الصحي والإجراءات المتبعة في المطارات والمنشآت السياحية، وكان الانطباع جيدا للغاية».