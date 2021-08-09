رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

الرئيس: مناسبة جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن

كتب:

شريف سليمان
11:12 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. 

وكتب رئيس الجمهورية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة، وإننى أدعو المولى عز وجل في ذكرى هذا اليوم المبارك، بأن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمزيد من الخير والأمن والاستقرار».

اقرأ المزيد:

حدث ليلا..مكالمة الرئيس السيسي لفريال أشرف ووصول أول دفعة للقاح جونسون

مداخلات الرئيس السيسي على الهواء.. من «منعم» لـ «فريال»

الرئيس السيسي والرياضة.. «دعم وممارسة وتشجيع»

نص مداخلة السيسي في «التاسعة» لتهنئة فريال أشرف بذهبية طوكيو

السيسي: لدينا خطة لرفع كفاءة مراكز الشباب منذ 6 سنوات وطورنا 4000 مركز