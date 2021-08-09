السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وكتب رئيس الجمهورية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة الجليلة التي جسدت أسمى معاني الجهاد في حب الوطن والصبر على البلاء ومشقة الحياة، وإننى أدعو المولى عز وجل في ذكرى هذا اليوم المبارك، بأن يحفظ مصر وشعبها، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمزيد من الخير والأمن والاستقرار».