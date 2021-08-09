حدث ليلا..مكالمة الرئيس السيسي لفريال أشرف ووصول أول دفعة للقاح جونسون

شهدت الليلة الماضية، عددًا من الأحداث المهمة، التي يأتى من أبرزها المكالمة الهاتفية للرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء مباشرة لتهنئة اللاعبة فريال أشرف على ذهبية الأولمبياد، إضافة لاستقبال أولى شحنات لقاح جونسون آند جونسون.

السيسي يهنئ فريال بذهبية طوكيو: أدخلتي سعادة وفرحة على كل المصريين

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، فريال أشرف الحاصلة على ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، بالحصول على الميدالية، قائلًا: «دي من أسرة مصرية جميلة، واللي حققته نجاح مصري جميل وباسمي وباسم بكل المصريين بقول إنتي أدخلتي علينا سعادة وفرحة، مش عليا أنا بس، لأ، على كل المصريين»

ووجه الرئيس بإطلاق أسماء المصريين الأبطال الذين خاضوا منافسات «طوكيو2020» على المحاور والكباري والمشروعات التي تفتتحها الدولة المصرية كل فترة، وعلى رأسهم فريال أشرف التي حققت الميدالية الذهبية في أولمبياد «طوكيو 2020» في لعبة الكاراتيه.

وأهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدة اللاعبة فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه بالبطولة الأولمبية «طوكيو2020»، رحلة حج مجانية.

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وصول أولى دفعات لقاح جونسون

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد «جونسون أند جونسون» الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألفا و600 جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي، صباح الاثنين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة.

وزيرة الصحة: شحنة لقاح «جونسون أند جونسون» تتضمن 261 ألفا و600 جرعة

«الصحة» تسجل 9 حالات وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233227 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 65 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

الصحة: تسجيل 65 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

النيران تشتعل في عشة بسبب الشماريخ

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب في أحد العقارات الكائنة بشارع متفرع من شارع التحرير في الدقي، وأجرت الحماية المدنية عمليات التبريد لإحكام السيطرة على النيران.

حريق في عقار بالدقي بسبب الشماريخ.. والحماية المدنية تسيطر عليه

ضبط طفل عرض فيديوهات خادشة للحياء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من القبض على طفل يدعى «هشام»، بتهمة عرضه فيديوهات مخلة بالآداب وخادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي «تانجو»، حيث تنكر المتهم في زي امرأة، وعرض نفسه على الآخرين مقابل مبالغ مالية، وجارٍ التحقيق مع المتهم بنيابة الأحداث بالجيزة وسماع أقواله حول الاتهامات الموجهة له، تمهيدا لإصدار قرار بشأنه بعد انتهاء التحقيقات معه.

ضبط طفل تنكر في زي امرأة لاستقطاب الرجال على «تانجو» بالجيزة

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