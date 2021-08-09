نص مداخلة السيسي في «التاسعة» لتهنئة فريال أشرف بذهبية طوكيو

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، فريال أشرف الحاصلة على ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، بالحصول على الميدالية، قائلًا: «دي من أسرة مصرية جميلة، واللي حققته نجاح مصري جميل، باسمي وباسم بكل المصريين بقول إنتي أدخلتي علينا سعادة وفرحة، مش عليا أنا بس، لأ، على كل المصريين ».

وأهدى «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على «التليفزيون المصري»، والدة اللاعبة فريال أشرف، الحاصلة على الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه بالبطولة الأولمبية «طوكيو2020»، رحلة حج على الهواء، قائلًا: « أنا بشكركم وبشكر جهدكم، واسمحي لي إني أقولك (بنتي فريال)».

وتابع رئيس الجمهورية: « ألف مبروك يا جميلة، ألف مبروك، حاجة تفرح وحاجة تشرف مش على مستوى مصر، على مستوى منطقتنا العربية كلها، استقبال النجاح ده في اللعبة دي والنجاح ده كان حديث الناس كلها، ألف مبروك، اسمحي لي أني استأذنك ماما تحج، إحنا اللي هنخليها تحج، وتكون حجة ليكي أنتي وبابا وماما، والحاجات اللي بابا مجبهلكيش إحنا نجبها».

وأوضح الرئيس السيسي، أنه وجه بإطلاق أسماء المصريين الأبطال الذين خاضوا منافسات «طوكيو2020» على المحاور والكباري والمشروعات التي تفتتحها الدولة المصرية كل فترة، وعلى رأسهم فريال أشرف التي حققت الميدالية الذهبية في أولمبياد «طوكيو 2020» في لعبة الكاراتيه، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون هناك اهتمام بالألعاب والرياضة في المدراس، «نتمنى أننا نقدر يبقى فيه مستوى رياضي يتقدم للولاد والبنات في مراحل عمرية محتلفة خلال فترة دراستهم، بقى الرئيس المسؤول عن الدولة بيقول نتمنى؟ أه نتمنى، من حقنا نحلم ومن حق الكل يحلم».

وتابع: «وضع أسمائهم على المحاور دي شرف عظيم لينا، الكاراتيه من أحب الألعاب لي شخصيا، لعبتها من سنة 1970، لما ترجعي بالسلامة يبقى فيه اهتمام اكتر من ده من جانبنا، يا فريال انتي شرفتنيا ورفعتي راسنا كلنا، أنا بشكرك وترجعي بألف سلامة أنتي وزملائك»، وأردف السيسي، أنه طلب منذ 3 سنوات، أن تكون الرياضة في المدارس والجامعات ضمن المجموع، «حتى لو هيخلوا فيه فترة انتقالية منحسبهاش ضمن المجموع، بس بعد كده تبقى ضمن المجموع عشان الناس تهتم بيها، بقول كده عشان الأسر تاخد ولادها ويروحوا المراكز يلعبوا رياضة».

وتابع: «عندنا في مصر، ظروف قاسية جدًا، ممكن تخلي الأسرة مش عارفة تركز مع ولادها، لا في المدرسة ولا في البيت، بس ده مش معناه أننا منصرش على الرياضة»، كما أنه قام بعمل برنامج منذ 6 سنوات من أجل رفع كفاءة مراكز الشباب، موضحًا أن النوادي موجودة في العواصم مثل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، بينما هناك 50 مليون شخص يسكنون في القرى، فتم العمل على النهوض بمراكز الشباب.

وأضاف «السيسي»: «فيه 4000 مركز شباب رفعنا كفاءتهم، وخلناهم على مستوى كويس، ده موضوع كلنا لازم نشتغل عليه، لما الدولة والأسرة والمدرسة، المنظومة تشتغل مع بعض صدقني في النهاية، هنلاقي فريال وأكثر من شاب وشابة يحققوا الميداليات، إحنا مش بنعمل كده عشان نحقق الميداليات فقط، لكن الرياضة دي حياة»، ووجه رئيس الجمهورية حديثه إلى فريال أشرف قائلًا: «عايزة تقولي حاجة؟»، لترد قائلة: «ولا أي حاجة، هعوذ إيه أكتر من كده، مش هقول حاجة غير تحيا مصر برئيسها وشعبها»، ورد رئيس الجمهورية: «تحيا مصر بيكم»، وقالت فريال: «ربنا يخليك».

وأوضح الرئيس، أن مصر مازالت في بداية طريق إعداد أبطال رياضيين في الرياضات الجماعية والفردية، مهنئًا فريال أشرف بعدما حصدت الميدالية الذهبية الوحيدة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، التي انتهت منافساتها أمس الأحد، «شايف والدها ووالدتها كانوا عايشين معاها اللعبة وهي عندها 10 سنين، وهي أسرة مصرية بكل معنى الكلمة، فالبطل عبارة عن منظومة على بعضها.. مجتمع وإعلام».

ووجه رئيس الجمهورية حديثه إلى يوسف الحسيني، قائلا: «أنا سعيد إنك تجيب فريال والأسرة والناس تسمع وتشوف، وهم ناس عاديين زينا، مش من كوكب تاني ولا حاجة.. شوفتوهم وهم بيشجعوا في البيت، زي أي بيت مصري.. بيت زينا، وقدروا باحتضانهم ورعايتهم ليها، ودعوات مامتها اللي كانت حاطة ايديها على قلبها على طول أثناء الماتش.. ربنا بيجبر الخواطر ويكلل الجهد اللي عملوه بالنجاح العظيم».

وأردف الرئيس، أنه لا يجب أن ننحرف عن الهدف أثناء إعداد الأبطال الرياضيين، موضحًا: «مثلا موضوع فريال أشرف، دي عيلة مش فريال بس.. العيلة مصرة وقعدة مركزة وبتدفع جهد، بالمناسبة.. مش كل الألعاب تصلح لكل الناس، والأب اللي بيتفرس في ابنه أو بنته يشوف اللعبة اللي ممكن يكون له فرصة فيها يشجعه عليها، أنا أعرف ناس بتروح تقعد بأولادها في النادي طول فترة التدريب سنوات طويلة محققتش حاجة».

وتابع: «مش عاوز أخلي الكلام يبقى أكتر من كده عشان مخدش الكلام منكم ومن فريال»، ليرد والدها: «لا يا أفندم»، أما الإعلامي يوسف الحسيني، فقال: «يا أفندم لو علينا عاوزين نكمل كده للصبح»، ورد الرئيس السيسي، متحدثا عن فريال أشرف التي مازالت متواجدة في العاصمة اليابانية طوكيو: «إن شاء الله ترجع بالسلامة، وهنكافئها وكل البعثة اللي عملت الجهد الكبير ده».