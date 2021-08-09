مداخلات الرئيس السيسي على الهواء.. من «منعم» لـ «فريال»

فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللاعبة فريال أشرف، صاحبة ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020 وعائلتها، بمكالمة هاتفية على الهواء مباشرة، وذلك خلال استضافتهم على شاشة برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم، لتهنئتها بعد الإنجاز العالمي.

هذه المكالمة للرئيس السيسي مع البرامج التلفزيونية ليست الأولى، فقد سبقتها العديد من المكالمات نستعرضتها في التقرير التالي:

ففي 14 ديسمبر 2014 أجرى الرئيس السيسي مداخلة هاتفي ببرنامج «القاهرة 360» على شاشة «القاهرة والناس»، ملبيا دعوة اللاعب منعم سعد الدين بحضوره افتتاح أولمبياد المعاقين.

كما أجرى الرئيس السيسي مكالمة هاتفية في تاريخ 1 فبراير 2016 ببرنامج «القاهرة اليوم» المذاع على شبكة قنوات «أوربت» سرد فيها إنجازات الدولة خلال عام منذ توليه السلطة.

وأجرى الرئيس مكالمة مع الإعلامي خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على شاشة قناة «on»، وكانت بتاريخ 9 يناير 2017، تحدث فيها عن حجم التحديات التي تشهدها الدولة وأسباب مطالبته لنزول المصريين وتفويضه في 24 يوليو.

وفي 1 مايو 2017 أجرى الرئيس مكالمته الرابعة مع الإعلامي في نفس البرنامج تحدث فيها عن الزيادة السكانية والتحديات التي تواجه الدولة إزاء هذه القضية، وتنمية القرى.

وفاجأ الرئيس السيسي، الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر»، بمداخلة هاتفية على الهواء في تاريخ 14 ديسمبر 2018، موجها خلالها للسيدة «نحمده»، سائقة «الحافلة» التي قابلته في العاصمة الإدارية الجديدة، وعبر عن تقديره لها، مضيفا: «لم أتخيل أن سائق الحافلة سيدة».

وفي 7 فبراير الماضي أجرى الرئيس السيسي اتصالا مع برنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، تحدث فيها عن الكثير من الملفات الداخلية مثل مخالفات البناء والعشوائبات والنمو السكاني والخارجية مثل المجلس الرئاسي المؤقت في ليبيا وأزمة سد إثيوبيا.

واستجاب الرئيس السيسي لطلبات السيدة «ناهد»، المعروفة إعلاميا بـ«سيدة التروسيكل»، إضافة لطلبات بناتها الخمسة، وذلك خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، بتاريخ 22 مارس الماضي.

وبالأمس أجرى الرئيس السيسي مكالمة هاتفية لتهنئة اللاعبة فريال أشرف، وذلك بعد حصولها على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، موجها بإطلاق أسمها وأسماء أبطال الدورة الأولمبية على المحاور والكباري والمشروعات التي تفتتحها الدولة كل فترة.