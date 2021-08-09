نتيجة الثانوية العامة 2021.. موعد إعلانها ومؤشرات النجاح

تقدم «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا وبسرعة ويسر، قبل أي مكان آخر، بصورة موثقة ومؤكدة، عبر موقعها الإلكتروني، سعيًا منها لتأكيد ريادتها وصدارتها لخدمة القارئ الذي تعمل له ومن أجله، في لحظة يكون فيها في أشد الاحتياج لمن يقدم له هذه الخدمة، خاصة وأنّ لدينا هذا العام نحو 700 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة هذا العام، يبحثون عن نتيجة الثانوية العامة منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 في 2 أغسطس الحالي بقلق وترقب، بعد عام من الجهد والتعب والكد والإنفاق والإيمان بالمستقبل، الذي تسعى الدولة المصرية لتمهيد طرقه التي كانت يوما ما غير ممهدة.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ولأن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن كل النتائج الماضية، فإننا نضع نصب أعيننا ضرورة تقديم هذه الخدمة بصورة مجانية وحصرية قبل أي مكان آخر، بكل مصداقية دون سعي لحصد مشاهدات أو زيارات، حيث تسعى بعض الأماكن للإعلان عن روابط وهمية لنتيجة الثانوية العامة 2021، ما يزيد توتر الطلاب وأسرهم، بعد عام كان صعبًا وثقيًلا بفعل وباء كورونا، الذي غيّر شكل الحياة في العالم كله. وخصصت «الوطن» رابطًا لنتيجة الثانوية العامة 2021، سعيًا منها للوصول للنتيجة بسرعة ويسر دون أي تكاليف، تأكيدًا لمصداقيتها.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021

وعن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، فهي على الأرجح في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الحالي، حسب ما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه على فيس بوك، حيث أكد أنّه لا صحة لما ينشر على بعض الصفحات التي دأبت على محاولات خداع الطلاب، بأنّها قادرة على تغيير درجات الطلاب ونتائجهم النهائية مقابل أموال يحصلون عليها.

كما نفى وزير التربية والتعليم صحة المعلومات المغلوطة عن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 ونتيجة الثانوية العامة 2021، مؤكدًا أنّ المصدر الوحيد للمعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 هو وزارة التربية والتعليم.

وأكد الوزير في تدوينته، أنّ عملية التصحيح تتم بشفافية ووضوح، حرصا من الوزارة على مصلحة الطلاب والطالبات، وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه الطلاب، مشددًا على أنّ كل طالب من طلاب الثانوية العامة، سيحصل على حقه كاملا غير منقوص، بعد عملية التصحيح التي تتم إلكترونيا للمرة الأولى وتحت مراقبة شديدة.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

ولأن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، واحدة من علامات شكل النتيجة قبل ظهورها، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون مبهرة، نظرًا للنظام الدراسي الذي طبق خلال العام الدراسي، الهادف لفهم مخرجات التعلم بدلا من الحفظ والتلقين، موضحا أنّ عدد من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في المواد التي جرى تصحيحها، وذلك تأكيدا على صحة نظرية فهم مخرجات التعلم بدلا من الحفظ والتلقين، الذي كان متبعا سابقا.

نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم من خلال الرابط الذي توفره «الوطن» لقرائها، عقب اعتماد النتيجة رسميا من وزير التربية والتعليم، الذي أكد أنّ الفترة المقبلة ستشهد العديد من الشائعات والمغالطات بشأن نتيجة الثانوية العامة.

وأكد الوزير في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ الغشاشين من الطلاب أو الذين سعوا إلى الغش لن يحصلوا على درجات كبيرة، نظرًا لضيق الوقت وعدم صحة الإجابات التي تداولت وقت الامتحانات فضلا عن اختلاف نماذج الامتحانات.

ونتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط، يتوقع أن تكون مختلفة عن نتائج الثانوية العامة في السنوات السابقة، نظرًا لاختلاف النسق التعليمي الذي تمت به العملية التعليمية، التي سعت إلى فهم مخرجات التعلم بدلا من الحفظ والتلقين، وظهرت جلية في امتحانات الثانوية العامة 2021، من خلال وجود أسئلة تقيس درجات الفهم والاستيعاب للطلاب بدلا من الأسئلة النمطية التي اعتاد الطلاب عليها خلال السنوات السابقة والتي كانت تهدف للتلقين والحفظ فقط وتفريغ هذا الحفظ في نهاية العام في ورق الإجابة دون فهم لأي مخرجات لهذا التعلم. وطمأن وزيرة التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور بأنّ نتيجة الثانوية العامة 2021، ستكون دقيقة.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، إنّه رغم الحديث المتواصل عن أسئلة الامتحانات، إلا أنّ عددا كبيرا من الطلاب حصل على الدرجات النهائية في الامتحانات التي تم تصحيحها.

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

ولأن الكثير من الطلاب يبحث بجمل مختلفة أبرزها نتيجة الثانوية العامة 2021 ونتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس ونتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ونتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط نتيجة الثانوية العامة 2021، فإن «الوطن» تقدم كل هذه الخدمات، وتطمأن الطلاب بأنّه عند البحث بأي جملة متعلقة بنتيجة الثانوية العامة، يمكن الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الذي توفره «الوطن» لقرائها من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، الذي كدّوا وتحملوا طوال عام دراسي من أجل هذه اللحظة الزمنية الفارقة.

وحثّ وزير التربية والتعليم، الطالبات والطلاب بالهدوء والابتعاد عن الضغوطات التي عادت ما تنتج عن تداول معلومات مغلوطة وشائعات بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021 وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة من انتهاء الامتحانات وإعلان النتيجة، ما يؤدي لوقوع الطلاب في حالة من الضغط النفسي، مطالبا أولياء الأمور بعدم الضغط على طلاب الثانوية العامة 2021، الذين اجتهدوا طوال العام الدراسي.

وشهد العام الدراسي 2021 اختلافا كبيرا في النمط التعليمي، حيث اعتمد على نظام الفصل المقلوب، الذي يرتكز في أساسه على الفهم والإدراك والتعلم خارج المدرسة ثم الذهاب للمدارس للتأكيد على صحة ما ذاكروه وتطبيقه عمليا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

وتقدم «الوطن» رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الذي يمكن الدخول إليه بكل سهولة ويسر لاستيعاب جميع الباحثين عن نتيجة الثانوية العامة 2021، دون خلل فني أو تقني سعيًا منها لرسم البسمة على الطلاب الذي تحملوا العديد من الضغوطات طوال العام.

ورابط نتيجة الثانوية العامة 2021 من «الوطن» مبسط بحيث يمكن كتابته مباشرة على جوجل أو من خلال الموقع الإلكتروني للجريدة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 دون انتظار أو دفع مقابل أو حتى تحمل المشاكل التقنية، فضلا عن أنّ النتيجة حصرية وتنشر في «الوطن» قبل أي مكان آخر. كما يمكن حفظ رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الذي تقدمه «الوطن» استعدادا للحظة النتيجة الفارقة التي ينتظرها كل طالب وطالبة بعد عام طويل من الجد والاجتهاد.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع «الوطن»

1. الدخول على صفحة نتيجة الثانوية العامة في جريدة الوطن.

2. استخدام النموذج الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2021.

3. ادخل رقم الجلوس الصحيح للطالب.

4. انتظر ظهور النتيجة وباقي التفاصيل المتعلقة بالمواد الأخرى.

5. اضغط إعادة تحميل للصفحة.

6. يمكنك إدخال رقم جلوس جديد لمعرفة نتيجة أخرى.

7. يمكن أيضا الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال قناة «الوطن» على تليجرام.