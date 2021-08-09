التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 مفاجئة وغير متوقعة لأولياء الأمور

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 مفاجئة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة وغير متوقعة، وجاءت نسبة النجاح جيدة رغم الشكاوى من صعوبة بعض المواد بعد انتهاء الامتحان، إلا أنّ النتائج جاءت مختلفة تماما وعكس ما تم إظهاره، حيث تفاعل الطلاب مع نظام الأسئلة الجديد الذي يعتمد على الفهم والتعلم، وليس الحفظ والتلقين، وهو ما جرى تطبيقه لأول مرة هذا العام.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الوزارة أوشكت على الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد الخاصة بالشعبتين العلمية والأدبية، وتبدأ بعدها رصد الدرجات وتجميع النتائج، وإعداد المجمع التكراري وتحديد الأوائل، استعدادا لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإعلانها.

مصدر بالتعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل مختلف هذا العام

وعن نتيجة الثانوية العامة، قال المصدر إنّه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، ليتطابق مع النظام الجديد للأسئلة ونظام التصحيح الإلكتروني، موضحا أنّ نتيجة هذا العام ستوضح الطالب المجتهد والمتميز في كل مادة وشعبة.

وتابع المصدر أنّه للمرة الأولى سيتم اختيار وتحديد أوائل الثانوية العامة في كل مادة وكل شعبة، مع إظهار مستوى الطالب في كل مادة مقارنة بزملائه، ليعرف الطالب مستوى قوته وضعفه بين الدفعة كلها، موضحًا أنَ هذه ميزة مضافة لاستخدام التصحيح الإلكتروني الذي يتيح كل هذه المميزات دون تدخلات بشرية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد أنّه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة يوم 15 أغسطس، وقد تمتد ليومين أو 3 بعد هذا التاريخ، للتنسيق مع التعليم العالي بشأن ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية، موضحا أنّ مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها «مطمئنة» تماما ومقاربة للسنوات الماضية.