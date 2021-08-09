بـ650 مليون جنيه.. شراء 4 أوناش للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع عقد شراء 4 أوناش رصيف عملاق «STS»، للمحطة متعددة الأغراض التي يتم تنفيذها على الأرصفة 55- 62 بميناء الإسكندرية، بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه مصري، بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وشركة هايكسي للمعدات الثقيلة، شركة صينية عالمية متخصصة في صناعة الأوناش العملاقة الخاصة بمحطات تداول الحاويات.

وأجرى توقيع العقد لواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية، ودون هايشي رئيس مجلس إدارة شركة هايكسي للمعدات الثقيلة.

وفي كلمته على هامش فعاليات التوقيع، رحب وزير النقل برئيس ووفد الشركة وتمنى لهم التوفيق في أول تعاون مع وزارة النقل المصرية، خاصة أن هذا التوقيع يأتي بعد منافسة قوية من الشركة الصينية مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وهو ما يدل على إمكانات الشركة في هذا المجال و تواجدها الكبير في السوق العالمية.

تدريب وتأهيل الأطقم المصرية

وطالب الوزير، الشركة الصينية بضغط جدول توريد المعدات والمساهمة في تدريب وتأهيل الأطقم المصرية، التي ستعمل على هذه الأوناش، وكذلك تدريب المهندسين والعاملين المصريين في الإسكندرية بعد وصول المعدات؛ لاستيعاب تشغيل المعدات وكذلك التدريب على إصلاح بعض الأعطال البسيطة.

1.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء المحطة متعددة الأغراض

وأضاف «الوزير» أن توقيع هذا العقد يأتي ضمن خطة توريد معدات المرحلة الأولى للتشغيل بالمحطة، التي سيبلغ إجمالي تكلفتها 1.5 مليار جنيه مصري، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يتم التعاقد على معدات الساحات E-RTG ثم الأنظمة الإلكترونية خلال الفترة لمقبلة.

ولفت إلى أن شركة المجموعة المصرية، تعاونت مع الشركة الفرنسية «CMA CGM» مشغل المحطة لاختيار مواصفات فنية عالية للمعدات، هي الأولى في مصر؛ حتى تتواكب مع التطور الهائل لإبعاد و مواصفات سفن الحاويات.

ومن جانبه، أشاد دون هايشي بالفرص المتاحة للتعاون مع شركة المجموعة المصرية في ميناء الإسكندرية، وبالمناخ الاستثماري الواعد في مصر خلال الأعوام الأخيرة، وكذلك جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تطوير البنية التحتية في الموانئ المصرية.

تدريب 28 مهندسًا وفنيًا في الصين

وأشار رئيس الشركة الصينية، إلى أنه سيتم تدريب 28 مهندسًا وفنيًا في الصين لمدة 3 شهور، وكذلك تدريب المهندسين والعاملين المصريين في الإسكندرية بعد وصول المعدات.

جدير بالذكر أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية هو مشروع قومي ويعتبر أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل البحري في مصر، وأن تنفيذ المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.

وبلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات الخاصة بها 71%، وتم الانتهاء من تنفيذ 225 مترًا من الرصيف الشمالي في صورته النهائية من إجمالي 960 مترًا، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 100 متر من الرصيف الجنوبي، في صورته النهائية من إجمالي 1000 متر، كما سيوفر المشروع 1500 فرصة عمل مباشرة وما لا يقل عن 3000 فرصة عمل غير مباشرة، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية العام، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في النصف الأول من 2022.