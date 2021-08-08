«الإسكندرية»: ضبط 1600 كيلو لحوم منتهية الصلاحية في الأسواق

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بشن حملات مكبرة لضبط أي لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وشدد على ضرورة المرور الدوري على الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة حملات خلال الأيام الماضية، برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية وإدارة شرطة التموين، أسفرت عن التحفظ على 1600 كجم من المضبوطات من لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير 80 محضرًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه، قال مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق لضبط أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم والدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية للحد من انتشار اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مؤكدًا أنه جرى ضبط 819 كجم لحوم أبقار، و78 كجم لحوم بتلو، و388 كجم لحوم اغنام، و4 كجم لحوم دواجن، و57 كجم كبدة، و237 لحوم مجمدة خلال الايام الماضية.

وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة على الأسواق والمحال لإحكام السيطرة عليها والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وضبط أي سلع أو مواد غذائية تضر بصحة المواطن.