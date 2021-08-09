تجارة الإسكندرية تحدد مصير طلاب الفرقة الرابعة الراسبين من حفلة التخرج
عميد الكلية: طلاب دور سبتمبر لهم مكان في الحفل في حال نجاحهم
كتب:
كيرلس مجدى
06:33 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
عميد كلية التجارة مع طالبة في الفرقة الرابعة
مع إعلان نتائج الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، برزت أفراح كبرى واستعدادات للناجحين لحفلة التخرج التي أعلنت الكلية عن تنظيمها بعد غياب العام الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى لتساؤل البعض عن مصير الطلاب الراسبين في بعض المواد في حضور تلك الحفلة بالرغم من خوضهم امتحانات دور سبتمبر.
بدوره أكد الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن طلاب دور سبتمبر من الفرقة الرابعة لهم مكان في حفل التخرج بمجرد نجاحهم في تلك المواد، وذلك في رؤية الكلية بأنه من حق الجميع أن يفرح بنجاحه.
ربكة في التراكمي بسبب امتحانات كورونا
وفي سياق آخر، أعلن «الصيفي» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفاصيل بعض التخبط الذي انتاب الطلاب بسبب الامتحانات التي تمت في ظل كورونا وسببت ربكة للطلاب بالنسبة التراكمي.
وأوضح أن الطلاب الذين لم يرسبوا في الفرقة الثالثة بالتحديد ممن امتحنوا الترم الثاني 2020 في ظل كورونا أون لاين بدون درجات، ومعني ذلك أن المجموع الكلي لدرجات الطالب هو 4200 درجة «42 مادة مضروب في 100 درجة للمادة، فيما تم استبعاد 6 مواد تيرم كورونا».
ولفت إلى أنه إذا كان الطالب راسبا في السنة الثالثة وبالتالي لم يطبق عليه الامتحان أون لاين، وكان الامتحان حضوريا، فإن المجموع الكلي للدرجات 4800 درجة وبالتالي هناك بعض الطلاب درجاتهم مرتفعة ونسبة التقدير منخفضة مقارنة بزملاء آخرين فهذا هو السبب.
نصيحة للطلاب أصحاب التقديرات العالية
وتابع: «أعلم تماما أن الشئون التعليمية لكلية التجارة بقيادة الأستاذ عبدالمنعم فراج من أدق الناس ويعملون في صمت من أربعة أشهر عشان يجهزوا تقديرك التراكمي ويتم تتبع كل طالب لعدد 13 ألف طالب من تخصصات مختلفة وعدد سنوات دراسة مختلفة».
ووجه عميد الكلية رسالة لأصحاب التقديرات المرتفعة: «التقدير المرتفع ليس نهاية المطاف هو يثبت أنك ملتزم وأنك عندما يعهد لك بمهمة فأنت شخص مسئول وسوف تنجزها، لكن أرجوك اشتغل على نفسك وطور من مهاراتك وإن فاتك التقدير أثبت للجميع أنك تستحق أفضل من ذلك وأبدأ من جديد وطور نفسك بشراسة وساعتها تأكد أن الدنيا ستعطيك فرصة ثانية».
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