وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة للفلاحين والباعة الجائلين: تأمين اجتماعي قريبا

أكّد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ الفلاحين والباعة الجائلين ضمن الفئات المقرر تطبيق تأمين اجتماعي لهم ضمن المراحل المقبلة، مشيرًا إلى بدء التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، حيث تمّ الانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بأحد شركات المقاولات، لافتا إلى أنَّ قطاع المقاولات هي المرحلة الأولى، وهناك قطاعات أخرى سيتمّ التأمين على العمالة بها، مطالبًا النقابات العمالية بمساعدة الوزارة في هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكّدًا أنَّ التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين، الباعة الجائلين.

جاء ذلك خلال مؤتمر «دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي»، والذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، اليوم، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

الحكومة تمكّنت خلال الـ7 سنوات الماضية من خفض معدلات البطالة إلى 7.2%

وقال سعفان، إنَّ الحكومة تمكّنت خلال الـ7 سنوات الماضية من خفض معدلات البطالة إلى 7.2%، بعدما كانت قد وصلت إلى 13.4% في 2013، مشيرًا إلى أنَّ خطة الوزارة تهدف إلى خفضها بمعدل من 1 إلى 1.5% سنويًا، بما يتماشى مع خطة مصر المستدامة 2030، موضحًا أنَّه تمّ توظيف 2 مليون و99 ألف عامل، إضافة إلى 3 ملايين عامل تمّ توزيعهم بالخارج.

وأضاف سعفان، أنَّ الدولة تولي اهتمامَا كبيرًا للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة كورونا، حيث تمّ صرف 6 مليارات جنيه، بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف 500 جنيه على 6 دفعات لتلك الفئة من العمالة، مشيرًا إلى استمرار عمليات حصر العمالة غير المنتظمة، حيث انتهت الوزارة من حصر 100 ألف عامل بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وتمّ استخراج 53 ألف بطاقة رقم قومي مثبت بها في خانة العمل «عمالة غير منتظمة».

حضر المؤتمر الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والنواب مصطفى بكري، وأكمل نجاتي، وسيد نصر، وسولاف درويش، وخالد عليش، وأعضاء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية، ولفيف من رجالات الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء اللجان النقابية.