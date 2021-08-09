لليوم الثاني.. طلاب الثانوية العامة يؤدون اختبار القدرات بجامعة أسيوط

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية الفنون الجميلة، اليوم، فعاليات اليوم الثانى لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الجامعي 2021/2022، بكلية الفنون الجميلة، فى حضور الدكتور محمد محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمى الحفناوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد ثابت بدارى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و أكد نائب رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة على توفير المناخ الملائم للطلاب أثناء آدائهم للامتحان من خلال توفير التهوية الملائمة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتشديد على ارتداء الكمامات، ومراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف الدكتور المنشاوي، أن هناك إقبالا من الطلاب على اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب في اختبار «العمارة»، 58 طالبا وطالبة، و«الفنون»، 107 طلاب .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد محمد عبد الحكيم أن أعمال اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة ممتدة حتى 19 أغسطس حيث تستقبل الكلية طلاب الثانوية العامة من كافة محافظة الصعيد لأداء اختبار العمارة، ومن محافظات أسيوط والوادى الجديد وسوهاج لامتحان الفنون، مشيراً إلى أن الامتحان يبدأ من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وأشار إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، على الرابط التالى https://tansik.egypt.gov.eg/ ومتاح للطلاب خلال الـ24 ساعة