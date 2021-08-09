لخلافات أسرية.. انتحار ربة منزل بحبة الغلال السامة في الدقهلية

أقدمت ربه منزل في محافظة الدقهلية على الانتحار بقرية «الأحمدية»، بمركز شربين، لخلافات أسرية مع زوجها، وتناولت «حبة حفظ الغلال السامة»، ووصلت مستشفى شربين المركزي في حالة إعياء شديدة وقيء مستمر، وتم تحويلها لمركز السموم بالمنصورة وتوفيت فور وصولها.

وصول ربة منزل مصابة بقئ مستمر لمستشفى شربين

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي بوصول المدعوة «صابرين. م. م.»، 36 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية «الأحمدية» دائرة مركز شربين مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر، وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة، وتوفيت عقب وصولها.

زوج المتوفاة: مرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية

انتقل ضباط مركز شرطة شربين إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال زوجها المدعو «محمد.ا.أ»، 43، صيادا، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بتناول زوجته «حبة حفظ الغلال السامة» بقصد الانتحار.

وعلل زوج المتوفاة إقدامها على الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات عائلية بينهما، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6291 اداري مركز شربين لسنة 2021، وجاري العرض علي النيابة العامة.