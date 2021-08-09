أخبار الطقس غدا.. حرارة شديدة وانعدام فرص سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، عن أخبار الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس غدًا

وقالت منار غانم، المتنبئ الجوي في هيئة الأرصاد الجوية في تصريح تلفزيوني، إنّ الموجة الحارة انكسرت، لكن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ستتراوح بين 38 و39 درجة، لتبقى في معدلاتها الطبيعية، ومع النصف الثاني من أغسطس، تعتدل درجات الحرارة، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، فضلًا عن انعدام فرص سقوط الأمطار اليوم وغدا، حيث سقطت أمس على مدينتي حلايب وشلاتين.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، يقول الخبراء إنّ هناك شبورة مائية خفيفة تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضح الخبراء أنّ حالتهما معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 38 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 39 26

نخل 35 20

نويبع 38 26

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

سوهاج 39 27

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 29

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28