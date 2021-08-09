يترقب الكثير أولياء الأمور موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 للمدارس والجامعات والخريطة الزمنية للعام الدراسي وإجازة نصف العام ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادات والدبلومات الفنية وامتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وطبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16 يونيو ويستمر لمدة 34 أسبوعًا لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، وستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول و97 يومًا للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعا.

5 فبراير إجازة نصف العام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وحددت الخريطة الزمنية إجازة نصف العام الدراسي للعام الجديد 2021-2022 حيث تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين، وتحتسب فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية ضمن نسبة الحضور.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو، استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو.

مواعيد الامتحانات في العام الدراسي الجديد 2021-2022

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مواعيد الامتحانات للثانوية العامة والدبلومات الفنية 2022 في العام الدراسي الجديد، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:-

- تبدا امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو.

- تبدا الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو.

- تبدا الامتحانات العملية للدبلومات الفنية يوم السبت 11 يونيو.

- تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.