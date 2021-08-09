إحالة العاملين بمركزي شباب للتحقيق لـ«التزويغ» من العمل بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، كلاً من هاني حجاج، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وأيمن محمود عباس، اخصائي رياضي بالإدارة، لمتابعة بعض الهيئات الشبابية والرياضية بإدارتي شباب طوخ والقناطر الخيرية.

وأسفرت المتابعة عن زيارة اللجنة لـ11 مركز شباب، حيث تبين التزام 9 مراكز شباب وانضباطها وقيامها بالأنشطة المقررة، وهي «مدينة قها وقرقشندة وأجهور الكبرى والبرادعة ومدينة القناطر وكفر الشرفا الغربي والمنيرة وأجهور الصغرى وأجهور الكبرى».

كما تبينت اللجنة وجود مراكز شباب مغلقة، ولا يوجد بها أى فرد من العاملين بها، وهي «منشأة الأهالي ودار الكتب»، التابعين لإدارة شباب القناطر الخيرية.

كما شملت المتابعة العمليات الإنشائية بنظام حق الانتفاع (bot) والعمليات الإنشائية التي تنفذها الوزارة في مراكز مدينة القناطر الخيرية وترسا ومدينة قها.

وبناءً على تقرير لجنة المتابعة، أمر «الصبروط» بإحالة العاملين المتغيبين للتحقيق أمام الشؤون القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكداً على ضرورة إنجاز الأعمال الإنشائية بالمراكز التي شملتها المتابعة، كما أمر بإعداد تقرير لإنجاز العمل بتلك المراكز، تقدمه الادارة الهندسية بالمديرية، للوقوف على تفاصيل العمل والجدول الزمني المعد لإنجاز الأعمال.

ورش عمل للمشرفين الماليين بمراكز شباب شبرا والخانكة

في سياق آخر، انطلقت اليوم الاثنين فاعليات اليوم الثالث من مجموعة ورش العمل للمشرفين الماليين بمراكز الشباب على مستوى محافظة القليوبية، بمشاركة المشرفيين الماليين بمراكز شباب إدارة شبرا والخانكة، بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسلوى أحمد، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية.

وأكد «الصبروط» على أهمية التدريب المستمر للعاملين، والتواصل الدائم بين المديرية ومراكز الشباب، لتطوير العمل، وتلافي الكثير من الأخطاء، وخلق أجواء جديدة من التواصل الدائم والمستمر، خاصةً في ظل التحول الرقمي، الذي تسعى إليه الدولة المصرية، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه المشرف المالي في تطوير العمل وضمان شفافية الإنجاز.

في حين تناولت سلوى أحمد اللائحة المالية الجديدة، وما تلافته من قصور ومعالجة العديد من المخالفات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تناولت إجراءات سداد العضوية، وكذلك آليات طرح المزايدات والمناقصات، والعديد من الاجراءات واللوائح، التي يجب على المشرف المالي الإلمام بها.

كما استمعت إلى تساؤلات الحضور حول العديد من الإجراءات والمشكلات التي تواجه المشرف المالي وتعوق تنفيذ عمله، وأكدت أن هذا هو ما تهدف إليه الورش، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين وتطوير أداء العمل.