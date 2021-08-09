«العناني» عن الوفد الإعلامي المصاحب للسائحين الروس: دعاية مجانية لمصر

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه يجب أن يشكر روسيا على إرسال وفد إعلامي مرافق للسائحين الروس الذين قدموا إلى مصر اليوم، بعدما استقبل مطار الغردقة رحلتي طيران قادمتين من روسيا، بينما استقبل مطار شرم الشيخ أولى رحلاته الجوية القادمة من روسيا أيضا اليوم الإثنين، موضحا أنه يرى في ذلك دعاية مجانية لمصر.

وأوضح «العناني»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم الإثنين، أنه سيقابل هذا الوفد الإعلامي الروسي، عصر غد الثلاثاء، مطالبا الإعلام المحلي والأجنبي بضرورة تغطية زيارة السائحين الروس إلى مصر بشكل يتماشى مع أهمية عودة السياحة الروسية إلى مصر من جديد.

وصرح وزير السياحة والآثار، أن إجمالي عدد السياح الذين وصلوا من روسيا اليوم إلى شرم الشيخ والغردقة يصل إلى حوالي 1000 سائح، كاشفا أن المتوسط المبدئي حتى الآن لعدد رحلات الطيران التي يُتوقع وصولها من روسيا أسبوعيا حوالي 12 طائرة، معربا عن تمنيه بأن يزداد هذا العدد كما فعلت روسيا مع عدة دول أخرى.

وأشار إلى أن السياحة الروسية مهمة جدا لمصر، كاشفا أن عام 2014 وحده شهد استقبال مصر لأكثر من 3 ملايين سائح، مؤكدا أن روسيا هي السوق الأول المصدر للسياحة في مصر خلال الأعوام من 2010 وحتى 2015، قبل أن تتوقف بشكل كامل بداية من نهاية عام 2015، إلا أن عادت من جديد إلى القاهرة عام 2015، واليوم عادت إلى شرم الشيخ والغردقة.

ولفت إلى أنه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبخبرات جميع العاملين بالقطاع السياحي في مصر، يتوقع أن يزداد أعداد السائحين الروس القادمون إلى مصر، وكذلك السائحون القادمون من كل دول العالم، كاشفا أن معدلات أعداد السائحين في زيادة دائمة بداية من شهر مارس الماضي.