أرخص 4 سيارات ملاكي زيرو في السوق

السيارة الملاكي سواء سيدان أو هاتشباك هي من الأساسيات في الحياة وليست سلعة ترفيهية كما كانت منذ عدة سنوات، وذلك بسبب كثرة المشاوير وبُعد المسافات بين العمل والمنزل أحيانا، أو المنزل والجامعة، فأصبح الآن لا غنى عن السيارة فهي جزء أساسي من تكوين الأسرة واختيار السيارات أصبح أيضا صعبا بسبب كثرة السيارات المنافسة والعلامات التجارية المختلفة في نفس الفئة السعرية وتكون اقتصادية في البنزين.

ويستعرض «الوطن» في تقرير من خلال تصريحات خبير من رابطة تجار السيارات، في السوق المحلية، أفضل السيارات الفئة الاقتصادية لمساعدة قرائه على الاختيار المناسب من خلال السطور التالية

سوزوكي ألتو

السيارة سوزوكي التو العلامة التجارية اليابانية هي أرخص سيارة زيرو مستوردة في مصر وهي سيارة مصنعة ومجمعة في اليابان تعمل بمحرك 800cc مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 47 حصانا وعزم 69 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السيارة ألتو من أفضل السيارات الاقتصادية ولكنها لا يوجد بها أي وسائل ترفيه.

وأن متوسط استهلاكها للوقود 3.7 لتر لكل 100كم، وحجم الشنطة 180 لترًا وتتسع السيارة لـ4 أفراد، السعر الرسمي لسوزوكى ألتو 130 ألف جنيه.

إسبريسو

ما زالت العلامة التجارية اليابانية سوزوكي تقتحم السوق بالسيارات الميني فأصدرت سيارتها الجديدة سوزوكي سبريسو وهي تحتل المرتبة الثانية كأرخص سيارة مستوردة في مصر وتعمل بمحرك 1.0 لتر مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 67 حصان وعزم 90 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات عبدالعاطي محمود أن السيارة استهلاكها للوقود 4.6 لتر لكل 100كم وحجم الشنطة الخلفية 239 لترا وتتسع السيارة لـ5 أفراد، السعر الرسمي لها 145 ألف جنيه.

لادا جرانتا

هي أرخص سيارة سيدان في مصر بمحرك سعة 1.6 لتر مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 87 حصانا وعزم 140 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

متوسط استهلاكها للوقود 6.8 لتر لكل 100كم وسعة الشنطة الخلفية 520 لترا وهي الأكبر في هذه الفئة والفئات الأعلى وتتسع السيارة لـ5 أفراد، السعر الرسمي لها 149 ألف جنيه لموديل 2021.

شيري أريزو 5

احتلت العلامة التجارية الصيني شيري أريزون 5 المركز الأخير وفقا لتصريحات عضو رابطة تجار السيارات، وقال إن السيارة الصينية شيري أريزو 5 وهي سيارة صينية تجميع محلي وتعمل بمحرك 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات يولد قوة 114 حصانا وعزم 141 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

متوسط استهلاكها للوقود 7 لترات لكل 100 كم وسعة الشنطة الخلفية 430 لترا وتتسع السيارة لـ5 أفراد، السعر الرسمي يبدأ من 167 ألف جنيه.