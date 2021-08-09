الزقازيق.. تأجيل محاكمة 12 متهماً بتصنيع المخدرات وتهريبها للسعودية 

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 12 متهماً بتشكيل عصابي لتصنيع وترويج المواد والعقاقير المخدرة (الكبتاجون - والترامادول)، إلى جلسة الرابع من أكتوبر المقبل، لمناقشة شهود الإثبات، كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين.

تعود أحدث القضية رقم 825 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1591 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث أحال المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية 12 متهماً إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المواد والعقاقير المخدرة.

وتبين أن المتهمين قاموا بتجهيز مزرعة خاصة بأحدهم، كائنة بمنطقة وداي الملاك، قرية 6، مركز شرطة التل الكبير، بالمكينات والمعدات اللازمة لتصنيع العقاقير المخدرة، وذلك بقصد الاتجار لصالح جميع أفراد عناصر التشكيل العصابي، وتصدير الجزء الباقي إلى المملكة العربية السعودية.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كلاً من: «فهد ح. م. أ.»، مقديم بمدينة الرحاب، و«جرج د. ب.»، 60 سنة، يعمل في صناعة المعدات، ومقيم بناحية مدينتي، و«هشام ع. ع. هـ.»، من أعراب قبيلة «العبادية»، مقيم بمركز بلبيس، و«محمد ج. ض. أ.»، مدير صيانة، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، و«عماد س. ج. ف.»، يعمل خراط، ومقيم بمركز منيا القمح.

كما تضم قائمة المتهمين: «موسى س. م. أ.»، مقيم بقرية «ميت حبيب»، التابعة لمركز بلبيس، و«أحمد ع. ن. د.»، عامل بمصنع بلاستيك بالعاشر من رمضان، و«محمد ع. أ. م.»، صاحب معرض سيارات، ومقيم بمركز أبو حماد، و«عمرو م. ع. ع.»، 20 سنة، مقيم بمركز أبو حماد، و«حامد أ. ع. ع.»، سباك، و«عياد ع. هـ. ع.»، وجميعهم تجري محاكمتهم أمام محكمة جنايات الزقازيق حضورياً.