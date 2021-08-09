اكتشفت خيانته.. حبس المتهم بقتل زوجته بالشرقية

أمرت نيابة مركز ديرب نجم، برئاسة المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، مساء اليوم الاثنين، بحبس نجار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجته وإلقائها في ترعة بدائرة المركز، خوفاً من الفضيحة، بعد اكتشافها أنه على علاقة غير شرعية بسيدة أخرى.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم بتغيب «عزة ح.»، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «قرموط صهبرة»، وفي وقت لاحق تلقى المركز بلاغاً بعثور الأهالي على جثتها طافية أعلى مياه إحدى الترع بدائرة المركز.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتيين أن وراء ارتكاب الواقعة «إسلام ش.»، 27 سنة، مقيم «قرموط صهبرة»، زوج المجني عليها، الذي أقدم على التخلص منها بعدما اكتشفت أنه على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات، وطلبت منه أكثر من مرة إنهاء هذه العلاقة، وخشية افتضاح أمره، استدرجها إلى مكان خال من المارة، وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها، وألقى بجثتها في أرض زراعية، ثم عاد إلى المنزل، ليبحث عنها مع باقي أفراد الأسرة، وبعد فترة عاد إلى المكان الموجود به الجثة، وقام بإلقائها في الترعة، بعد أن جردها من مصوغاتها، للإيهام بأن مقتلها كان بغرض السرقة، لإبعاد الشهبات عنه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقام المتهم بتمثيل الجريمة وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.