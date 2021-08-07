الكهرباء: الأحمال بلغت 33800 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة

أعلنت وزارة الكهرباء عن تزايد الاستهلاك اليومي للكهرباء، بشكل غير مسبوق، موضحة في بيان لها اليوم، أن قطاع الكهرباء نجح في اختبار جديد مع تزايد الاستهلاك إلى ذروته اليوم السبت، حيث بلغت الأحمال الكهربية 33800 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة.

وتابعت الوزارة، أن هناك استقرار كبير في التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطي يبلغ حوالي 11350 ميجا وات، وكان المتاح من القدرات الكهربية حوالي 45500 ميجا وات، بما يمثل مردودا إيجابيا كبيرا لما تم في هذا القطاع الحيوي من تطوير، سواء في إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، بدعم كبير من القيادة السياسية.

وأكد بيان الوزارة، على استمرارالعاملين في الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية لراحة المواطنين.