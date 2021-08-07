الكهرباء: الأحمال سجلت 33 ألف ميجا لأول مرة.. وخطط طموحة للربط بأوروبا

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على أنه يتم التوسع تدريجيا لتطوير الشبكات على مستويات النقل والتوزيع، وبالأمس الجمعة وصلت مصر لأقصى أحمال على مدار السنوات الماضية، بنسبة 33 ألف ميجا وات، كما يوجد احتياطي يصل لـ 11 ألف ميجا وات.

وأوضح حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنه فترة الذروة الأربعاء الماضي، سجلت أقصى الأحمال الكهربية، حيث بلغت 33 ألف ميجاوات، مشيرة إلى أنه لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة في الشبكة القومية للكهرباء يحدث ذلك.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن هذه الخطط تدعم مصر في أن تصبح مركز إقليمي للطاقة، وهناك مشروعات للربط مع المملكة العربية السعودية، ودراسات قائمة للربط مع قبرص، موضحًا: «خطط طموحة جدًا للربط مع دول أوروبا، وخاصة أنها قارة مهتمة للحصول على الطاقات الجديدة والمتجددة».

وفي وقت سابق، أكدت الوزارة، على أن تسجيل هذا القدر من الأحمال يؤكد على أن التطوير الذي تم على مستوى في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية، بدعم كبير من القيادة السياسية، بسبب ما يمثله من أهمية بالغة على المستويات كافة، وما زال العمل مستمرا لتلبية كل الاحتياجات المتعلقة بالتغذية الكهربية، كما شددت الوزارة على أنه لا تخفيف في الأحمال.