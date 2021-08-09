أيام الصيام في شهر محرم 1443.. 13 يوما منها 4 متصلة

بحلول العام الهجري الجديد 1443 وبداية شهر المحرم اليوم الإثنين، يترقب المسلمون يوم عاشوراء، إذ يُسن صومه، وفقا لما ورد عن رسول الله صلّ الله عليه وسلم، لكن شهر المحرم به الكثير من الأيام التي يُسن صومها أيضا، وليس فقط يوم عاشوراء، إذ تصل أيام الصيام في شهر محرم 1443 إلى نحو 13 يوما منها 4 أيام متصلة نستعرضها في التقرير التالي.

أيام الصيام في شهر محرم 1443

ومن أبرز أيام الصيام في شهر محرم 1443 يوم عاشوراء، كما يسن أيضا صوم يوم التاسع من المحرم وهما الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل 17 و18 أغسطس الجارِ، وهذان اليومان يسبقهما يوم الإثنين ويليهما الخميس، وهما سنة أيضا عن رسول الله، وبالتالي تصل عدد الأيام التي يُسن صومها إلى 4 أيام، من ضمن 13 يوما خلال شهر محرم، التي تضم أيضا الأيام القمرية الثلاث أو الأيام البيض ويومي الإثنين والخميس من كل أسبوع وهي كالتالي:

1- تبدأ أيام الصيام في شهر محرم 1443 التي يسن صومها باليوم الأول إذ يوافق اليوم الإثنين 9 أغسطس الجاري.

2- الخميس 4 من المحرم 1443، الذي يوافق 12 أغسطس الجاري.

4 أيام متصلة منها تاسوعاء وعاشوراء

3- الإثنين 8 من المحرم ويوافق 16 أغسطس الجاري.

4- الثلاثاء 9 من المحرم «تاسوعاء» ويوافق 17 أغسطس الجاري.

5- الأربعاء 10 من المحرم «عاشوراء» ويوافق 18 أغسطس الجاري.

6- الخميس 11 من شهر المحرم ويوافق 19 أغسطس الجاري.

الأيام القمرية في شهر المحرم

7- وتشمل أيام الصيام في شهر محرم 1443 الأيام القمرية الثلاثة أو الأيام البيض التي تبدأ بيوم السبت 13 من شهر المحرم ويوافق يوم 21 من شهر أغسطس.

8- الأحد 14 من شهر المحرم ويوافق 22 أغسطس الجاري.

9- الإثنين 15 من شهر المحرم، ويجمع كونه أحد الأيام القمرية وكونه أيضا من الأيام التي يسن صومها «الإثنين والخميس» ويوافق 23 أغسطس.

صيام الإثنين والخميس

10- بعد ذلك يتبقى من أيام الصيام في شهر محرم 1443 صيام الإثنين والخميس حتى نهاية الشهر، ويعد يوم الخميس 18 محرم هو اليوم العاشر الذي يسن صومه ويوافق 26 أغسطس.

11- الإثنين 22 من شهر المحرم ويوافق 30 أغسطس الجاري.

12- الخميس 25 من شهر المحرم ويوافق 2 سبتمبر المقبل.

13- ويعد يوم الإثنين 29 من المحرم هو آخر أيام الصيام في شهر محرم 1443 التي يسن صيامها ويوافق 6 سبتمبر المقبل.

فضل صيام يوم عاشوراء وحكمه

وبعد استعراض أيام الصيام في شهر محرم 1443 فإن دار الإفتاء أوضحت فضل صيام يوم عاشوراء وحكمه حيث أكدت أن صيامه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنَّة الفعلية والقولية، ويثاب فاعل هذه السنة بتكفير ذنوب سنة قبله كما مر من الأحاديث، فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في صحيحه.

صيام التاسع من المحرم

ومن بين أيام الصيام في شهر محرم 1443 التي ذكرت ويسن صومها أيضا يوم التاسع من شهر المحرم، فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم في صحيحه.

موعد يوم عاشوراء 1443/2021

وبثبوت رؤية هلال شهر المحرم فإن الأربعاء 18 أغسطس الجاري هو موعد يوم عاشوراء 1443/2021، وذلك بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس، ثبوت رؤية هلال شهر المحرم، وأن اليوم الإثنين هو الأول من محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة.