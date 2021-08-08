«نقل الكهرباء» توقع عقدين توريد كابلات أرضية مزدوجة

وقعّت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم الأحد، عقدين لتوريدات كابلات أرضية مزدوجة، وذلك استمرارا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل.

وأوضحت «صباح» أن العقد الأول خاص بتوريد وتركيب كابلات أرضية مزدوجة الدائرة من النـوع XLPE جهـد 220 ك قطاع 1×2000مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتهما، والغرض من المشروع ربط محطة محولات اليكس ويست جهد 220/66/22 ك.ف بالشبكة الكهربائية جهد220 ك.ف، عن طريق فتح الخط الهوائي مزدوج الدائرة سيدي كرير/العامرية ومده بكابلات أرضية من النـوع XLPE جهد 220 ك.ف قطاع 1×2000مم2 نحاس بطول حوالي 2×1 كم (دخول / خروج) على المحطة، وذلك لتأمين زيادة الأحمال المستقبلية ولتحسين مستوى الجهد في منطقة كهرباء الإسكندرية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 118750000 جنيه مصري «مائة وثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري لاغير»، بتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدة التنفيذ 4 أشهرتبدأ من تاريخ أمر الإسناد، وتقوم بتنفيذه الشركة المصرية الصينية لشبكات الجهد الفائق.

وأوضحت «صباح»، أن العقد الثاني لتوريد وتركيب كابلات أرضية مزدوجة الدائرة من النـوع XLPE، جهد 220 ك.ف قطاع 1×2000مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتهما، وذلك لزيادة سعة الكابل الأرضي توليد شمال القاهرة/ بهتيم 2 قطاع 1× 1200 مم2 بطول حوالي 5 كم مزدوج الدائرة «بنظام تسليم مفتاح» لتدعيم شبكة كهرباء منطقة القاهرة، وتأمين التغذية ولزيادة الأحمال بهذه المنطقة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 192000000 جنيه مصري «مائة اثنان وتسعون مليون جنيه مصري لا غير»، بتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدة التنفيذ 7 أشهر، تبدأ من تاريخ أمر الإسناد، ويقوم بتنفيذه الاتحاد المكون من «شركة إيجيتك للكابلات وشركة السويدي للكابلات».