والدة فريال أشرف تعرض المساعدة في حياة كريمة والرئيس: اللي قدمتوه كتير

بكت عزة السيد، والدة فريال أشرف بطلة الكاراتيه الحاصلة على الذهبية الوحيدة لمصر في أولمبياد طوكيو على الهواء، بعدما فاجأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمداخلة هاتفية على الهواء أثناء استضافتها وابنتها وزوجها في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى.

ووجهت والدة البطلة، رسالة إلى الرئيس قائلة: «اتشرفت جدا بالمكالمة، ومتشكرة لحضرتك إنك ادتني هدية جميلة جدا، بس ممكن أطلب من حضرتك طلب خاص بفريال، هل ممكن نعمل حاجة في مشروع حياة كريمة خاصة بالصيدليات ونساهم بيها من خلال فريال بما إنها دكتورة صيدلانية».

ورد عليها الرئيس السيسي قائلا: «أقولك يا حاجة عزة ولا أستاذة عزة؟! ربنا يمن عليكي بكل خير، وده شعور نبيل أوي، وبالمناسبة هو ده شعور كل مصري أصيل، وكفاية إنك أعلنتيه في التلفزيون.. الأمور ماشية كويس والكرم الكبير منكم اللي انتو عملتوه فعلا، انتو قدمتوا لمصر، قدمتوا صورة رائعة لكل بنت وشابة في سن فريال بيشوفوا إن بناتنا يقدروا بفضل الله إنهم يقفوا على أعلى مستوى في أعلى حدث رياضي في العالم، كل العالم اتفرج عليها والإذاعات والتلفزيونات بتجيب الخبر.. انتو قدمتوا وبشكركم على النبل والكرم ده».