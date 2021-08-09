فريال أشرف ترفض الإفصاح عن مكافأة عائلتها لها بعد ذهبية الأولمبياد

كشفت اللاعبة فريال أشرف، عن المكافأة التي طلبتها من والدها قبل الذهاب إلى أولمبياد طوكيو، حال حصولها على الميدالية الذهبية، قائلة: «قولتله لو جبت ميدالية دهب هتعملي إيه؟ فقالي إنتي عاوزة إيه؟ فقولتله مفيش حاجة، فقالي فيه مكافأة كذا، والصراحة لما قالها مسكت فيها وقولته خلاص اتفقنا، بس مش هقولها على الهواء».

وأضافت «أشرف»، خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، اليوم، أن والدتها دائما ما تنادي عليها باسم «البطلة»، متابعة: «ماما دايما بتقولي أنتي البطلة، أنتي تقدري، وبابا هادي، وأنا دلوعة بابا، وأي طلب بطلبه منه بيوافق عليه».

من جانبها قالت والدة اللاعبة: «قالتلي أنا يا أمي بدعواتك ولو ربنا كرمني هطلعك حج، هي اللي بتكافئني، أنا راضية عليها وقلبي بيدعيلها دايما، وربنا يرزقها ببنوتة تكون حنينة عليها زي ما انتي حنينة عليا يا بنتي، قلبي بيدعي ليكي قبل لساني».