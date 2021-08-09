السيسي عن إنجاز فريال أشرف: «الموضوع في العيلة.. مش فيها بس»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يجب أن ننحرف عن الهدف أثناء إعداد الأبطال الرياضيين، موضحًا: «مثلا موضوع فريال أشرف، دي عيلة مش فريال بس.. العيلة مصرة وقعدة مركزة وبتدفع جهد، بالمناسبة.. مش كل الألعاب تصلح لكل الناس، والأب اللي بيتفرس في ابنه أو بنته يشوف اللعبة اللي ممكن يكون له فرصة فيها يشجعه عليها».

وأضاف «السيسي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، حيث كان يجري لقاء معها ووالدها ووالدتها: «أنا أعرف ناس بتروح تقعد بأولادها في النادي طول فترة التدريب سنوات طويلة محققتش حاجة».

وتابع: «مش عاوز أخلي الكلام يبقى أكتر من كده عشان مخدش الكلام منكم ومن فريال»، ليرد والدها: «لا يا أفندم»، أما الإعلامي يوسف الحسيني، فقال: «يا أفندم لو علينا عاوزين نكمل كده للصبح».

ورد الرئيس السيسي، متحدثا عن فريال أشرف التي مازالت متواجدة في العاصمة اليابانية طوكيو: «إن شاء الله ترجع بالسلامة، وهنكافئها وكل البعثة اللي عملت الجهد الكبير ده».