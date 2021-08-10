كل ما تريد معرفته عن لقاح جونسون.. يستخدم تقنية «الفيروس المعطل»

استقبلت السلطات المصرية، أولى شحنات لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألفًا و600 جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي، صباح أمس الإثنين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة أنه سيتمّ توزيع الجرعات على المراكز المخصصة لـ تطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، والتي يبلغ عددها 126 مركزًا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات المهمة حول لقاح جونسون أند جونسون، كما يلي:

يستخدم تقنية الفيروس المعطل

الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى «روبرت وود جونسون» الجامعي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، قال إن اللقاح يستخدم تقنية «الفيروس المعطل» غير الضار بالإنسان، وعادة ما يؤخذ ذلك الفيروس من القردة، ويضاف عليه جزء من البروتين الموجود على الغلاف الخارجي لكورونا، ما يجعل الجهاز المناعي يبدأ في بناء الأجسام المضادة عند دخول اللقاح لجسم المتلقي؛ للحماية من العدوى، لافتًا إلى أنها نفس طريقة عمل لقاح «أسترازينيكا».

الأعراض الجانبية للقاح «جونسون آند جونسون»

وأضاف «خضر» في حديثه مع «الوطن»، أن أغلب لقاحات كورونا الموجودة حاليًا لها بعض الأعراض التي تظهر في أول يومين على المتلقى، مثل احمرار وورم وألم بسيط في مكان الحقن، وارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة يومين، حيث يشعر المتلقي بأن عدوى كورونا انتقلت له، أو أنه مصاب بدور برد، مع بعض الآلام البسيطة في الجسم، موضحًا أنها أعراض جانبية واردة، وتحدث في الغالب بعد تلقي أي مصل أو لقاح، وليست خطيرة.

سبب تطعيم «جونسون آند جونسون» بجرعة واحدة

الاختبارات الأولية للقاح «جونسون آند جونسون» حددت أن جرعة واحدة منه كافية لتزيد مناعة الجسم ضد كورونا لفترة طويلة، لذلك لا تُعطى جرعة ثانية منه، بحسب «خضر»، لافتًا إلى أنه لا توجد أي إحصائيات حتى الآن حددت مدى فاعلية اللقاحات ضد المتحورات الجديدة في جسم الإنسان، إلا أن ما أكدته هو عدم وجود حالات إصابة شديدة أو وفيات بعد التطعيم.

ميزة كبيرة للقاح «جونسون»

وأوضح أن اعتماد اللقاح الأمريكي على جرعة واحدة جعل له ميزة كبيرة بين باقي اللقاحات، خاصة مع الراغبين في السفر، الذين كانوا ينتظرون لمدة 3 أو 4 أسابيع للحصول على الجرعة الثانية، لافتًا إلى أن احتياج جرعة داعمة مستقبلا من «جونسون» أمر وارد، وذلك لأن الفاعلية لن تستمر مدى الحياة، وعند نزول الأجسام المضادة في الجسم لمستوى معين، سيُنصح بتلقي جرعة داعمة.

واستكمل بأن تحورات كورونا ما زالت مستمرة، وشركات اللقاحات تحاول تطوير جرعاتها لتتماشى مع التحورات، أو إنتاج لقاحات جديدة تصمد أمامها، وهو السبب الثاني لاحتياج المواطنين لجرعات ثانية من «جونسون» أو غيره من اللقاحات الأخرى.

الآثار الجانبية للقاح جونسون أقل من أسترازينيكا

الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، قال إن لقاح جونسون آند جونسون فعال وآمن، ومن أهم مميزاته أنه من لقاحات الجرعة الواحدة، ولا يحتاج إلى جرعات تنشيطية، كما أن آثاره الجانبية أقل من لقاحي أسترازينيكا والروسي.

وأوضح «الحداد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الآثار الجانبية للقاح جونسون آند جونسون أقل كثيراً من اللقاحات الأخرى، ويمنح الجسم مناعة قوية بجرعة واحدة.

قد يحتاج لجرعة تنشيطية بعد عام

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: «قد يحتاج الحاصلون على لقاح جونسون إلى جرعة تنشيطية بعد عام، فقد أثبت فاعلية قوية جداً وآثاراً جانبية محدودة»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منحت أولوية للراغبين في السفر حتى تستطيع إنهاء إجراءات السفر، كونه معترفًا به في معظم الدول.

فعال وآمن جدًا لمن تخطت أعمارهم 18 عاما ومخصص للمسافرين

وشدد الحداد على أن اللقاح فعال وآمن جداً لمن تخطت أعمارهم 18 سنة، وجرى تخصيصها للمسافرين للخارج كأولوية أولى: «الدولة تريد توفير جزء كبير من اللقاحات في وقت قصير قبل التعرض لأي موجات أخرى، ولن نقتصر على أي نوع، مثل اللقاح الروسي واللقاح الصيني وجونسون آند جونسون لأننا نريد تطعيم قطاع عريض من المواطنين».

ضوابط الحصول على «جونسون» لمن تلقى نوعا آخر من اللقاحات

أكدت وزارة «الصحة» في بيان لها أنه يمكن للأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا من قبل، ويرغبون في تلقي نوع آخر من اللقاحات بهدف السفر، الحصول على اللقاح بعد الموافقة على إقرار نموذج الموافقة المستنيرة الخاص بالسفر.

خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل للحصول على لقاح جونسون أند جونسون للمسافرين